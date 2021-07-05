Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 17,53 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 14,55'lik artış gerçekleşti.

12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,55'lik TÜFE, kira kontratlarında azami artış oranı olarak uygulanacak. Yani temmuz ayında yeni kira sözleşmesi yapacak kiracılar için zam oranı yüzde 14,55 olacak.

Buna göre vatandaşın, 1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1145 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2291 liraya yükselecek.