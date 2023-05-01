Temmuz ayında ara zam geliyor

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından asgari ücrette geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir ara zam beklentisi oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak." dedi. Peki ücret artışı ne kadar olacak?

"Enflasyon yükselirse seyyanen zam olabilir"

Milliyet gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Benim tahminim 6 aylık enflasyon yüzde 25-30'lar civarında olacak. Asgari ücret zammının bu ölçüde olacağını düşünüyorum. Asgari ücretliye seyyanen zam konusunda eğer enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe girmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dokunuşu ile sosyal refah payı artışı yapılabilir. Asgari ücrette yüksek artışların ücret-fiyat sarmalına neden olabileceğinden bahsetmiştik. Ücret artışlarının enflasyona sebebiyet vermemesini temenni ediyoruz. Gıda fiyatlarındaki düşüşler devam ediyor ama bazı temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar mevcut. Gıda enflasyonunun yaz sezonu ile yeni üretimlerin artmasıyla düşmesini bekliyoruz. Enflasyon düşerse seyyanen zam olmaz, enflasyon yükselirse bir seyyanen zam yapılmasını öngörüyorum."

"Temmuzda yeniden düzelteceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise şu ifadeleri kullandı: "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak. Şartlar zorlanırsa 6 ayda bir yoksa yıllık yapılır. Temmuzda enflasyonist ortamın ücretler üzerinde yıkıcı etkisini değerlendirerek temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu hesaplara dayanan bir şeydir. Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz."

Asgari ücret zammında yüzde 20, 25, 30 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Asgari ücrette yüzde 20'lik bir artış durumunda net 10 bin 207 lira, yüzde 25'lik artışta net 10 bin 632 lira, yüzde 30'luk artışta net 11 bin 57 lira olacak.