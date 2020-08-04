Temmuz enflasyon oranı açıklandı

04 Ağustos 2020

TÜİK, temmuz enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon verilerine göre; TÜFE aylık bazda 0,58 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yıllık enflasyon ise baz etkisi ile haziran ayındaki yüzde 12,62 seviyesinden yüzde 11,76 seviyesine geriledi.

Temmuzda aylık en yüksek artış yüzde 2,44 ile ulaştırma grubunda gerçekleşirken, gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,28 düştü.

TÜİK verilene göre TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,04 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası ve yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 14,17 ile sağlık oldu.

En yüksek azalma giyim ve ayakkabıda

Aylık en yüksek azalış yüzde 3,48 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Temmuz enflasyonuna göre azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ulaştırma ve ev eşyasında artış var

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,44 ile ulaştırma, yüzde 2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 2,38 ile ev eşyası oldu.

Temmuz 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,88 artış gerçekleşti.

Üretici fiyatları aylık yüzde 1,02 arttı

Yurt içi ÜFE ise aylık bazda yüzde 1,02 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda yüzde 6,2’den yüzde 8,3’e yükseldi. TÜİK verilerine göre; Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,81 artış gösterdi.