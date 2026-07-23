Temmuz Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

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Amerikan Merkez Bankası yakın zamanda toplanacak. Tüm dünya bu karara odaklanmış durumda... Altın, borsa, petrol, kredi faizlerini etkileyen karar öncesi tarih araştırması sıklaşıyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusunun yanıtı...

Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası 29 Temmuz'da bir araya gelecek ve kararı saat 21.00'de duyuracak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da basın karşısına geçecek.

23 Temmuz 2026 Çarşamba günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 36,5'i 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 63,5'i ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.