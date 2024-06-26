TEMMUZ MAAŞ ZAMMI: Bakan Işıkhan'dan son nokta! Asgari ücrete ara zam, emekliye refah payı var mı?

Memur ve emekli maaşlarına temmuz zammının ne kadar olacağı tartışılırken bir başka gündem maddesi de emekliye refah payı verilmesi. Milyonlarca emekli temmuz ayında maaş zammının ne kadar olacağını ve refah payı verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Siyasetin de gündeminin ilk sıralarında da asgari ücrete ara zam tartışması yer alıyor. Peki, temmuzda asgari ücrete ara zam, emekliye refah payı verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan temmuz zammıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. AK Parti grup toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını açıkladı. Aralık ayında asgari ücretin bir yıllık olarak belirlendiğini ifade eden Işıkhan, "Göstergeler olumlu geliyor. Aralık ayında yeni asgari ücreti belirlemek üzere birlikte olacağız" dedi.

Emekliye refah payı verilecek mi?

Işıkhan, "Amacımız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldık. Bunun neticelerini yılın sonuna doğru enflasyonun düşüşüyle göreceğiz" şeklinde konuştu. Işıkhan, emekliye refah payının da gündemde olmadığını açıkladı.

Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret belirlenirken işveren, işçi ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. İşveren ve işçi sendikaları beklentileri, ekonomik veriler, enflasyon ve diğer birçok etken dikkate alınarak yeni asgari ücret belirleniyor. 2025 yılının ocak ayında ise komisyon görüşmeleri neticesinde yeni asgari ücrete karar verilecek. Bu durumda asgari ücret komisyonunun görüşmelere aralık ayında başlaması bekleniyor.

Ocak ayı asgari ücrete zam senaryoları

Ara zammın olmadığı bir ortamda enflasyonun yıllık yüzde 35-40 aralığına gerileyecek olması beklentisiyle birlikte yılbaşında asgari ücrete maksimum yapılacak zam yüzde 35-40 oranında olması bekleniyor.

17 bin 2 lira maaş alan asgari ücretlilere yüzde 30 zam yapılsa maaşları 22 bin 102 liraya, yüzde 35 zam yapılırsa 22 bin 952 liraya, yüzde 40 zam yapılması halinde maaşlarının 23 bin 802 liraya yükselmesi bekleniyor.