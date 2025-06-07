Temmuz zammı için geri sayım: Memur ve emeklilere yüzde kaç zam gelecek?

Ocak-Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15,09 oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı, haziran enflasyonuyla birlikte kesinleşecek. İlk hesaplamalara göre zam oranı yüzde 14 ile 17 arasında değişiyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre memur ve memur emeklileri, 6 ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak 2025’te yüzde 11,54 zam yapılan memurlar için 5 aylık verilere göre yüzde 8,57 enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayında yürürlüğe girecek yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile birlikte, şimdiden en az yüzde 14 seviyesinde bir artış kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Doğrudan enflasyon kadar zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. 5 aylık TÜFE verisi üzerinden zam oranı yüzde 15,09 seviyesine ulaştı. Haziran enflasyonu da eklendiğinde zam oranı 3 farklı senaryoya göre şekillenecek:

* Senaryo 1: Haziran enflasyonu %1 olursa

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,24 zam

Memur ve memur emeklileri: %9,6 enflasyon farkıyla birlikte toplamda %15,14 zam

* Senaryo 2: Haziran enflasyonu %1,5 olursa

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,81 zam

Memur ve memur emeklileri: %10,2 enflasyon farkı ile birlikte toplamda %15,71 zam

* Senaryo 3: Haziran enflasyonu %2 olursa

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,4 zam

Memur ve memur emeklileri: %10,74 enflasyon farkıyla birlikte toplamda %16,28 zam