Temmuz zammı sonrası ek ödemeler arttı, haftaya hesaplara yatacak
Temmuz zammının ardından yaklaşık 4 milyon memur için maaşlar, aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri güncellendi. Zamlı ödemeler önümüzdeki hafta hesaplara yatırılacak. En düşük memur maaşı 70 bin lirayı aşarken, aile yardımları ve ikramiyelerde de dikkat çeken artışlar gerçekleşti.
Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam resmileşti. Maaş artışının yanı sıra aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri de yükseldi. Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı, zamlı ödemelerini önümüzdeki hafta almaya başlayacak.
En düşük memur maaşı 70 bin lirayı geçti
Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı da önemli ölçüde yükseldi. Çalışmayan eşi ve 0-6 yaş arasında iki çocuğu bulunan bir memurun eline geçen toplam aylık gelir, aile yardımı dahil 70 bin 224 liraya çıktı.
Öte yandan memurlar, zamlı maaşlarının yanı sıra 14 günlük maaş farkını da aynı dönemde hesaplarında görecek.
Aile yardımları da artırıldı
Temmuz zammı yalnızca maaşlara değil, aile yardımlarına da yansıdı. Yeni düzenlemeye göre; çalışmayan eş yardımı 3 bin 581 liraya yükseldi, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 787,76 liraya çıktı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 393,88 liraya yükseldi. Engelli çocuk yardımları da yüzde 60 oranında artırılarak yeniden belirlendi.
Toplu sözleşme ikramiyesi de yükseldi
Memur maaş katsayısındaki artış, toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Daha önce 981,22 lira olan aylık toplu sözleşme ikramiyesi, Temmuz itibarıyla 1.113,88 liraya yükseldi.
Temmuz zammıyla birlikte bazı unvanlarda maaşlar şu seviyelere yükseldi:
Şube Müdürü: 107.110 TL
Memur (9/1): 73.070 TL
Uzman Öğretmen: 92.166 TL
Öğretmen: 83.254 TL
Başkomiser: 101.242 TL
Polis Memuru: 92.618 TL
Uzman Doktor: 170.730 TL
Hemşire: 84.845 TL
Mühendis: 109.185 TL
Teknisyen: 75.877 TL
Profesör: 153.208 TL
Araştırma Görevlisi: 102.779 TL
Vaiz: 86.983 TL
Avukat: 102.135 TL
Zamlı ödemeler önümüzdeki hafta hesaplarda
Temmuz zammının yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşlar, aile yardımları, toplu sözleşme ikramiyesi ve maaş farkı ödemeleri önümüzdeki hafta memurların hesaplarına yatırılacak. Böylece kamu çalışanları yılın ikinci yarısına zamlı gelirle başlayacak.