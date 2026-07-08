Temmuz zammı sonrası ek ödemeler arttı, haftaya hesaplara yatacak

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Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam resmileşti. Maaş artışının yanı sıra aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri de yükseldi. Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı, zamlı ödemelerini önümüzdeki hafta almaya başlayacak.

En düşük memur maaşı 70 bin lirayı geçti

Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı da önemli ölçüde yükseldi. Çalışmayan eşi ve 0-6 yaş arasında iki çocuğu bulunan bir memurun eline geçen toplam aylık gelir, aile yardımı dahil 70 bin 224 liraya çıktı.

Öte yandan memurlar, zamlı maaşlarının yanı sıra 14 günlük maaş farkını da aynı dönemde hesaplarında görecek.

Aile yardımları da artırıldı

Temmuz zammı yalnızca maaşlara değil, aile yardımlarına da yansıdı. Yeni düzenlemeye göre; çalışmayan eş yardımı 3 bin 581 liraya yükseldi, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 787,76 liraya çıktı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 393,88 liraya yükseldi. Engelli çocuk yardımları da yüzde 60 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Toplu sözleşme ikramiyesi de yükseldi

Memur maaş katsayısındaki artış, toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Daha önce 981,22 lira olan aylık toplu sözleşme ikramiyesi, Temmuz itibarıyla 1.113,88 liraya yükseldi.

Temmuz zammıyla birlikte bazı unvanlarda maaşlar şu seviyelere yükseldi:

Şube Müdürü: 107.110 TL

Memur (9/1): 73.070 TL

Uzman Öğretmen: 92.166 TL

Öğretmen: 83.254 TL

Başkomiser: 101.242 TL

Polis Memuru: 92.618 TL

Uzman Doktor: 170.730 TL

Hemşire: 84.845 TL

Mühendis: 109.185 TL

Teknisyen: 75.877 TL

Profesör: 153.208 TL

Araştırma Görevlisi: 102.779 TL

Vaiz: 86.983 TL

Avukat: 102.135 TL

Zamlı ödemeler önümüzdeki hafta hesaplarda

Temmuz zammının yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşlar, aile yardımları, toplu sözleşme ikramiyesi ve maaş farkı ödemeleri önümüzdeki hafta memurların hesaplarına yatırılacak. Böylece kamu çalışanları yılın ikinci yarısına zamlı gelirle başlayacak.