Temmuz'da 494,6 milyon lira işsizlik sigortası ödemesi yapıldı

12 Ağustos 2020

İŞKUR tarafından yayınlanan İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'nde temmuz ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 401 bin 645 kişi için işsizlik sigortası ödeme miktarının 494,6 milyon lira olduğu belirtildi ve şu açıklama yapıldı:

"Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine şahsen veya elektronik ortamda başvuranlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilirler. Otuz günlük süre yasal başvuru süresi olup bu süreden sonra başvurulması halinde mücbir sebepler dışında geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

"Mart 2002 tarihinden 31.07.2020 tarihine kadar işsizlik ödeneğine

13 milyon 848 bin 709 kişi başvurmuş, 8 milyon 71 bin 437 kişi ödenek almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 35 milyar 831 bin 328 lira ödeme yapıldı.

"2020 Temmuz ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 401.645 kişi için ödeme miktarı 494 milyon 637 bin 242 lira oldu."

Kısa Çalışma

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde çalışılmayan süreler için çalışanlara üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği ödeniyor.

Eylül 2005 tarihinden 31.07.2020 tarihine kadar başvurusu alınanlardan 3 milyon 969 bin 183 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 17 milyar 34 milyon 707 bin 113 lira ödeme yapıldı.

2020 Temmuz ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 1 milyon 710 bin 906 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 2 milyar 533 milyon 480 bin 670 lira oldu.

(Kaynak: Foreks)