Temmuzda 843 bin 876 ton inek sütü toplandı

Türkiye geneli toplanan inek sütü miktarı, bu yılın temmuz ayında yıllık bazda yüzde 0,6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 düşüş kaydetti. Toplanan inek sütü miktarı, bu ayda yıllık bazda ise yüzde 0,6 artarak 843 bin 876 tona çıktı. Toplanan inek sütü miktarı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artışla 127 bin 386 ton oldu. Ocak-temmuz döneminde içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,9 azalışla 873 bin 968 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 7,5 arttı.

Temmuzda ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 102 bin 998 tona düşerken, ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 668 bin 506 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 57 bin 227 tona geriledi, ocak-temmuz döneminde de yıllık bazda yüzde 5,7 azaldı ve 409 bin 684 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayran üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 düşerek 67 bin 242 ton olurken, tereyağı üretimi yüzde 5,6 yükselişle 6 bin 640 tona çıktı. Ocak-temmuz döneminde ayran üretimi yıllık bazda yüzde 18,1, tereyağı üretimi yüzde 29,9 arttı.