Temmuzda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki fiyat artışını, yüzde 19,71 ile deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı ve yüzde 15,85 ile toz kakao izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13,91 ile bira, yüzde 11,24 ile alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.), yüzde 7,28 ile sağlık sigortası ve yüzde 6,71 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) yer aldı.

En çok patates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 15,92 ile patateste gerçekleşti.

Bunu yüzde 9,61 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 8,75 ile taze meyveler, yüzde 8,23 ile kadın giyim, yüzde 6,98 ile erkek giyim takip etti.





