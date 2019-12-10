Temsa 23 Aralık'a kadar üretim durdurdu!

10 Aralık 2019

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, 23 Aralık’a kadar üretimi durdurdu.

Konuyla ilgili DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre, şirketin yaşadığı mali sıkıntının bu kararın alınmasında etkili oldu. Bu süreçte fabrikada stok sayımı yapılacağı öğrenildi.

Yılda 10 bin adet araç üretiyor

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

Temsa, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazarların da yer aldığı dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.