Temsilcileri “Evrensel Temel Gelir haktır” diyor

08 Nisan 2020

Hüsniye GÜNGÖR

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ekonomik etkileri devletler, sektörler ve şirketler kadar bireyleri de etkiliyor. Hükümetler birbiri ardına destek paketleri açıklarken, bireylerin ekonomik anlamda yaşamlarını sürdürebilmesi her zamankinden daha önemli olmaya başladı. Devletlerin koşulsuz ve düzenli olarak tüm bireylere temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktarı ödemesi anlamına gelen ‘vatandaşlık temel geliri’ savunucuları bunun için harekete geçti.

Vatandaşlık Temel Geliri (Evrensel Temel Gelir) fikrinin dünyanın dört bir köşesindeki savunucuları, 7 Nisan akşamı Türkiye saati ile 17:30’da internet üzerinde üç saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Yirminin üzerinde ülkeden 75 katılımcı kendi mevcut uygulamaları değerlendirerek atılması gereken adımları tartıştı. Çoğunluğunu 1986’da kurulan BIEN (Basic Income Earth Network) üyelerinin oluşturduğu katılımcılar fikrin Türkiye’deki temsilcisi, Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği kurucularından Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu ve Temel Gelir Hollanda’dan Hilde Latour’un daveti üzerine bir araya geldi.

Farklı ülkelerde ‘Temel Gelir’ üzerine çalışan ağların temsilcileri, COVID-19 krizinin çalışan nüfusun çoğunluğu için oluşturacağı son derece ciddi sonuçların ‘temel gelir’ tartışmalarını hızla öne çıkaracağı fikriyle acilen toplandı. Köylüoğlu tarafından yönetilen toplantıyı DÜNYA gazetesinden Hüsniye Güngör de takip etti. Katılımcıların kendi ülkelerindeki gelişmeleri paylaştıkları toplantı; BIEN kurucularından olan ve Hollanda’dan katılan Alexander De Roo’nun katkılarıyla sonlandı.

Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği kurucularından Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, Türkiye’de yaklaşık beş yıldır bu konuda çalışmalar yürütüyor.

Toplantının kaydına https://youtu.be/5WAfwMfRD4I linkinden ulaşılabilir.