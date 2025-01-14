TEPAV: 2024’ün üçüncü çeyreğinde doğrudan yatırımların yarısı imalat sektörüne yapıldı

Yabancılara yapılan konut satışı yüzde 24,6 düşerek 6629’a geriledi. Satışların yüzde 35,8’i İstanbul, yüzde 32’si ise Antalya’da yapıldı. Konut satışlarının 1212’si Rusya, 485’i İran ve 429’u Ukrayna uyruklu vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.

İmalat yabancı yatırımlarda ilk sektör oldu

İmalat, Türkiye’de yapılan yabancı yatırımlarda yüzde 50,5’lik payı ile ilk sektör olarak kaydedildi. Bunu yüzde 18,4’lük payı ile toptan-perakende ticaret sektörü izledi. Geçen yıla kıyasla imalat sektöründe yatırım payı artarken toptan-perakende ticaret sektöründe geriledi.

ABD, İrlanda ve Almanya’nın Türkiye’ye yatırımları arttı

Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 40’ı Almanya ve Hollanda tarafından yapıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, ABD, İrlanda ve Almanya’nın Türkiye’ye yatırımlarını önemli oranda artırdığı gözlendi.

Yabancı sermayeli şirketlerin sayısı azaldı

Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı yüzde 32,4 düştü. Tüm faaliyet gruplarında kurulan yabancı sermayeli şirket sayıları gerilerken anonim şirketlerde bilgisayar programlama başat sektör, limited şirketlerde toptan ticaret birinci sektör oldu. 2023 yılında gayrimenkul acenteleri yüksek şirket sayıları ile ilk sıralardayken 2024 yılında geriledi.

Ülkelerin Türkiye’de kurdukları şirket sayıları geriledi

Sayılarına göre bakıldığında, Türkiye’de kurulan yabancı şirketlerde İran ve Almanya ortaklılar ilk iki sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tüm ülkelerin Türkiye’de kurdukları şirket sayılarının gerilediği gözlendi.

En fazla yabancı sermayeli şirket İstanbul’da

Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 55,5’i İstanbul’da yer aldı. İzmir dışındaki tüm illerde yabancı şirket sayıları azaldı.

Gayrimenkul sektörüne yatırım payı düştü

Yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların büyük kısmı gayrimenkul sektörüne yönelirken üçüncü çeyrekte bu sektördeki yatırım payı düştü. Yunanistan, Fransa, Lüksemburg ve Kanada’ya yapılan yatırımlar dikkat çekici oranlarda arttı.

Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları hızla yükseldi. 2017-2021 yılları arasında üç aylık ortalama 73 milyon dolar olan bu alımlar, 2024’ün ilk üç çeyreğinde 509 milyon dolara ulaştı.