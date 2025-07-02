TEPAV açıkladı: Haziran ayı gıda enflasyon oranı belli oldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) haziran ayına ait Gıda Fiyat Endeksi'ni (TEGE) açıkladı.

Buna göre, 1-30 Haziran 2025 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 0,11 olarak hesaplandı.

Açıklanan bu veriyle, yılın ilk üç ayında gözlenen yavaşlama eğilimi haziran ayında da sürdü ve aylık artış oranı yüzde 1’in altında kaldı.

Fiyatı en artan ve düşen ürünler

Haziran ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler nane, sarımsak ve maydanoz olurken; dereotu, sivri biber ve limon fiyatlarında belirgin artışlar kaydedildi.

Taze sebze ve meyve dışındaki ürün gruplarında ise kuru kayısı, balık ve hazır et yemeklerinde fiyat artışları öne çıktı.

Buna karşılık, kağıtlı şeker, pekmez ve dondurma gibi ürünlerin fiyatlarında düşüş gözlemlendi.