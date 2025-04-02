TEPAV açıkladı: Mart ayı gıda enflasyonu belli oldu!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Mart 2025 dönemi Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı. Buna göre, 1-31 Mart tarihleri arasında gıda fiyatları yüzde 3,25 oranında arttı. Mart ayı itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE'ye göre yüzde 29,5 olarak hesaplanırken, TÜRK-İŞ'in mutfak enflasyonu ise yüzde 40,6 seviyesinde gerçekleşti.

Meyve ve sebzede fiyat hareketliliği

TEPAV verilerine göre, Mart ayında taze meyve ve sebze grubunda bazı ürünlerin fiyatları düşerken bazılarında sert artışlar görüldü. Kıvırcık, beyaz lahana ve ıspanakta fiyat düşüşü yaşanırken, limon, karnabahar ve patates fiyatlarında yüksek oranlı artışlar kaydedildi.

Diğer gıda ürünlerinde değişimler

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde en fazla fiyat artışı kağıtlı şeker, kakaolu toz içecekler ve bitki-meyve çaylarında oldu. Buna karşılık, pasta, hazır çorbalar ve kuru kayısı fiyatlarında gerileme yaşandı.

Diğer enflasyon verileri bekleniyor

TÜRK-İŞ, 1-31 Mart 2025 dönemine ilişkin mutfak enflasyonunu yüzde 1,25 olarak hesapladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) henüz Mart ayına ilişkin gıda enflasyonu verilerini açıklamadı.