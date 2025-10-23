Türkiye'de toplam sigortalı çalışan sayısı ne kadar? İstihdamda son durum ne?

TEPAV tarafından SGK sigortalı çalışan verileri temel alınarak hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni’nin Temmuz 2025 sayısı yayımlandı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyenler de dahil toplam sigortalı çalışan sayısı 26 milyon 509 bin 178 olarak gerçekleşti.

Toplam sigortalı çalışan sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5, bir önceki aya göre ise yüzde 3,2 oranında artış gösterdi.

Mart ayında başlayan istihdam artışı temmuzda da sürdü. Ancak bu artışta, tarım sektöründe kendi adına çalışanların sayısındaki idari veri güncellemesi etkili oldu. Bu etki dışlandığında sigortalı çalışan sayısındaki yıllık artış yüzde 1,5, aylık artış ise yüzde 0,3 düzeyinde kalıyor.

750 bin çiftçi sisteme dahil edildi

Temmuz 2025 döneminde tarım sektöründe kendi adına ve hesabına çalışan sigortalı sayısında dikkat çekici bir artış kaydedildi. Bir ay içinde yaklaşık 750 bin çiftçi sisteme dahil olurken tarımda sigortalı sayısı, üretimden çok idari düzenlemelerden kaynaklanan veri güncellemesiyle son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında SGK ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) arasında entegrasyon sağlandı. Ziraat odaları tarafından elektronik ortamda SGK’ya iletilen kayıtlar esas alınarak ÇKS’ye kayıtlı olmasına rağmen sigortalılığı bulunmayan çok sayıda çiftçi re’sen sigortalı olarak sisteme eklendi.

En fazla istihdam kaybı giyim eşyaları imalatında

Temmuz ayında 88 alt sektörün 39’unda sigortalı ücretli çalışan sayısı azaldı. En fazla istihdam kaybı 78 bin 363 kişiyle giyim eşyaları imalatı sektöründe yaşandı. Bu sektörün çalışan sayısındaki yıllık daralma oranı yüzde 11,4 olarak kaydedildi.

Giyim eşyaları imalatını; tekstil ürünleri imalatı (38 bin 159) ve büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri (30 bin 612) sektörleri izledi.

Öte yandan, bina inşaatı (143 bin 188) en fazla istihdam artışı sağlayan sektör olurken, perakende ticaret (130 bin 897) ikinci sırada yer aldı.

Kadın istihdamında artış perakende sektöründe yoğunlaştı

Kadın çalışan sayısı geçen yıla göre en fazla perakende ticaret sektöründe arttı. Bu sektörü insan sağlığı hizmetleri (39 bin 636), yiyecek ve içecek hizmetleri (39 bin 524) ile kamu yönetimi ve savunma (16 bin 43) sektörleri takip etti.

Öte yandan, giyim eşyaları imalatı sektöründe kadın istihdamı 42 bin 388 kişi azaldı. Bu sektörü 9 bin 634 kişilik düşüşle tekstil ürünleri imalatı izledi.