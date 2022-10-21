TEPAV: Cari işlemler dengesi bozulma eğiliminde

TEPAV Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri Bülteni 6. sayısı yayımlandı.

TEPAV'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"2022 yılının ikinci çeyreğine ait kaynak resmi istatistiklerin yayımlanmasını takiben MDG Puan Tablosu güncellenmiştir. Güncellenen göstergeler, reel efektif döviz kuru ve birim işgücü maliyetlerindeki tarihi düşük seviyelerle desteklenen güçlü rekabetçi konuma rağmen, cari işlemler dengesinin bozulma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Nitekim, Türkiye’nin ihracat gelirlerinin dünya ihracatındaki payına ait öncü veriler, 2022 yılının ilk yarısında olumlu bir seyir ima etse de, cari işlemler açığına ait gösterge son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır" denildi.

Açıklamada, "Diğer taraftan, bu çeyrekte özel sektör kredi kullanımları hızlanmış, finansal yükümlülükler ile konut fiyat endeksi göstergeleri eşik değerlerin çok üzerine çıkmış, işsizlik oranı göstergesi ise yüksek seviyesini korumuştur. Özel sektör ve Genel Hükümet borç stokuna ilişkin göstergeler GSYH büyümesi ve hızla yükselen enflasyonun da katkısıyla bir miktar gerilemiş olsa da diğer iç dengesizlik göstergelerinin artış yönlü olması ve yüksek seviyelerde bulunması finansal istikrara yönelik önemli kırılganlıklara işaret etmektedir. Bu dönemde istihdam göstergelerinde gözlenen göreli iyileşmeye rağmen, işgücüne katılım oranının daralması ve işsizlik oranlarının yüksek seviyelerini koruması makroekonomik dengesizlik unsuru olarak değerlendirilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.