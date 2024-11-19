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TEPAV: Enflasyonla mücadeleye yeterli destek sağlanamıyor

TEPAV tarafından yapılan araştımada, maliye politikasının enflasyonla mücadeleye yeterli destek sağlamadığına dikkat çekildi. 2024 yılı için ise bütçe açığının yıl sonunda 2,3 trilyon TL seviyelerine ulaşacağı öngörüldü.

Dünya Gazetesi
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TEPAV Bütçe İzleme Bül­teni’nin dördüncü sayısı yayımlandı. Bülteni’nin dördüncü sayısında, 2024 yılı için maliye politikasının enflas­yonla mücadeleye yeterli destek sağlamadığı ifade edilerek, büt­çe açığının yıl sonunda 2,3 tril­yon TL seviyelerine ulaşacağı öngörüldü.

2024 yılının ilk do­kuz ayındaki veriler esas alınarak yapılan değerlendirmede MYB açığının 2023 yılının aynı döne­mine göre yüzde 109,5 oranında artış gösterdiğine dikkat çekilir­ken, aynı dönemde faiz dışı açı­ğın da neredeyse 3 kat arttığına vurgu yapıldı.

Bültende, geçtiği­miz aylarda açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ne rağmen 2024 yılı harcamaları­nın nominal olarak bütçede yer alan rakamların üzerinde gerçek­leşeceği öngörüldü. Ayrıca, ver­gi paketi ile elde edilen ilave gelir ve beklenenden yüksek gerçek­leşen enflasyonun etkisiyle ver­gi gelirleri bir miktar artmış ol­sa da yıl sonunda bütçe açığının sadece 300 milyar TL civarında azalarak 2,3 trilyon TL (GSYH’ye oran olarak yüzde 5,3) seviyesin­de gerçekleşmesinin beklendi­ği ifade edildi.

Bültende, yılın ilk dokuz ayında enflasyon yüzde 35’in üzerinde gerçekleşirken yıl başında Orta Vadeli Programda (OVP) ile belirlenen yüzde 33’lük hedefi aşıldığını ifade edildi. 2025-2027 dönemine ilişkin ola­rak açıklanan OVP’de 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak re­vize edildiğine değinilen bülten­de, bununla beraber, ekim ayı enf­lasyon verisinin ardından eko­nomi yönetiminin yüzde 41,5’luk hedefinin de tutmayacağının an­laşıldığı belirtildi.

Çalışanların, emeklilerin zam talebi güçlendi

Bu doğrultuda 2024 yılı enf­lasyonunda ortaya çıkan bu sap­manın, asgari ücret başta olmak üzere ücret ve maaş gelirlerinde 2025 yılı için yapılacak düzenle­menin boyutu tartışma konusu olduğunun vurgulandığı bülten­de, "Çalışanlarla emekliliklerin zam talepleri güçlendirmiştir de­nildi.

Bültende ayrıca, ekonomik faaliyetlerdeki zayıflama işaret­lerinin yanı sıra döviz kurların­daki yatay seyre bağlı olarak ge­rek ihracat gerekse ithalat hafif bir düşüş gösterdiği belirtilerek, bunun bir yansıması olarak da temmuz ayı verilerine göre cari işlemler dengesinin yıl başında öngörülen 35 milyar dolar sevi­yesindeki açığın oldukça altın­da gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi . Bültende, yıl için­de açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ne rağmen 2024 yılı harcamalarının nomi­nal olarak bütçede yer alan ra­kamların üzerinde gerçekleşme­si beklendiğinin belirtildi.

2024 yılı için makroekonomik geliş­meler, bütçe gelişmeleri ve alınan tedbirler çerçevesinde 2024 yı­lı için tahminlerinin revize edil­diğinin vurgulandığı bültende, “2024 yılı bütçe dengesi sınırlı harcama artışlarına ve gelirlerde enflasyonla birlikte stopaj oran­larındaki artış ile vergi uyumu­na yönelik idari düzenlemelerle nominal olarak yükselmiş ama GSYH’ye oran olarak düşmüştür. Özellikle vergi tedbirlerinin ağır­lıklı olarak 2025 yılına ertelen­mesi nedeniyle 2024 yılına ge­len mali etkinin çok sınırlı kal­ması vergilerin GSYH’ye oranını bu dönemde düşürmüştür.

Top­lam harcamaların 157 milyar TL, gelirlerin ise 495 milyar TL he­deflerin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Faiz dışı denge GSYH’ye oran olarak yüzde 3,4’e, program tanımlı denge ise yüz­de 2,8’e gerilemektedir. Bununla birlikte, özellikle mali risklerden kaynaklı cari transferlerin bütçe gideri yazılmasına yönelik uygu­lamalarla, deprem ödeneklerinin nakit ve tahakkuk bazlı kullanımı ve bütçede raporlanmasına iliş­kin hususlar ve oluşabilecek har­cama artıkları, açığı yukarı aşağı yönlü etkileyecektir” ifadelerine yer verildi.