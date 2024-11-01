TEPAV Gıda Fiyat Endeksini açıkladı: Ekimde gıda enflasyonu yüzde 2,06 arttı

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi verilerine göre, ekimde gıda enflasyonu %2,06 oranında arttı. Yıllık artış %45,67 olurken yılbaşından itibaren artış da %32,14 oldu.

Taze meyve ve sebze kategorisinde limon, kıvırcık ve patateste fiyatlar düşerken çarliston biber, sivri biber ve kabak fiyatlarında yüksek artışlar yaşandı.

Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kakaolu toz içecekler, gofret ve reçelde gözlemlenirken baklava, yer fıstığı ve bebek sütünde ise fiyatlar düştü.

Gıda enflasyonu Türk-İş mutfak enflasyonu ile %2,62, İTO Geçinme Endeksi (ÜGE) ile ise %3,4 olarak açıklanmıştı. TÜİK, CEFIS ve ENAG ise henüz verileri açıklamadı.

Yıllık gıda enflasyonu %45,67 oldu

TEPAV'ın verilerine göre Ekim 2024 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile %45,67 hesaplanırken Türk-İş mutfak enflasyonu ile %48,70, İTO-ÜGE ile %54,92 ölçüldü. Yılbaşından itibaren birikimli gıda enflasyonu da TEGE ile %32,14, Türk-İş mutfak enflasyonu ile %41, İTO-ÜGE ile %40,84 hesaplandı.