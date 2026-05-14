TEPAV: Giyim, tekstil ve deride yıllık istihdam kaybı 128 bine yaklaştı

TEPAV tarafından SGK verileri temel alınarak hazırlanan Şubat 2026 İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı. Buna göre, Şubat 2026’da Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık yüzde 2 artışla 25 milyon 455 bin 444’e yükseldi. Aylık bazda ise toplam istihdamda kayda değer bir değişim gerçekleşmedi.

SGDP ödenen çalışanlar dahil edildiğinde toplam sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubunda (4/a) istihdam yıllık yüzde 2,1 artarak 391 bin 416 kişi yükseldi. Aylık artış ise 16 bin 142 olarak kaydedildi.

Esnaf sayısı yüzde 4,6 geriledi

Esnaf ve çiftçileri kapsayan 4/b grubunda yıllık yüzde 2,7 artış görülürken, bu grubun alt kırılımlarında dikkat çekici farklılaşmalar yaşandı. Çiftçi sayısı yıllık bazda yüzde 45,8 artarak 200 bin 912 kişi yükselirken, esnaf sayısı yüzde 4,6 gerileyerek 121 bin 796 kişi azaldı. Kamu sektöründe sigortalı çalışanları kapsayan 4/c grubunda ise yıllık artış 20 bin 210 kişi oldu.

Giyim, tekstil ve deri sektörlerinde sert daralma

Şubat 2026’da yıllık bazda 88 alt sektörün 31’inde sigortalı ücretli çalışan sayısı geriledi. En yüksek istihdam kaybı 75 bin 850 kişi ile giyim eşyaları imalatında yaşandı. Bu sektördeki yıllık daralma yüzde 12’ye ulaştı.

Giyim eşyaları imalatını 41 bin 802 kişilik kayıpla tekstil ürünleri imalatı, 10 bin 84 kişilik kayıpla ise deri ve ilgili ürünler imalatı izledi. Böylece üç sektördeki toplam yıllık istihdam kaybı 127 bin 736 kişiye ulaştı.

Oransal daralmada ise yüzde 17,2 ile sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü yüzde 14,9 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13,8 ile deri ve ilgili ürünler imalatı takip etti.

İstihdam artışında bina inşaatı öne çıktı

Şubat ayında en fazla istihdam artışı sağlayan sektör bina inşaatı oldu. Sektörde çalışan sayısı yıllık bazda 85 bin 529 kişi arttı.

Bina inşaatını 54 bin 97 kişilik artışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri izledi. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 51 bin 84, insan sağlığı hizmetleri ise 49 bin 28 kişilik artışla öne çıkan diğer sektörler oldu.

İstihdam kaybında Antalya ilk sırada

Son altı aylık dönemde ücretli çalışan sayısının en fazla gerilediği iller Antalya, Muğla, İzmir, Malatya, Hatay ve Adıyaman oldu. Buna karşılık Ankara, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Gaziantep çalışan sayısının en fazla arttığı iller olarak kaydedildi.

Yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısının İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da istihdam edildiği belirtilen bültende, çalışan sayısındaki en yüksek yıllık artışın 98 bin 502 kişi ile Ankara’da gerçekleştiği ifade edildi. Ankara’yı 23 bin 712 artışla Konya, 21 bin 483 artışla İstanbul ve 12 bin 278 artışla Kayseri takip etti.

En yüksek istihdam kaybı ise 13 bin 616 kişi ile Adıyaman’da görüldü. Adıyaman’ı Mersin ve Adana izledi.

Kadın istihdamında bina ve çevre düzenleme faaliyetleri ilk sırada

Şubat 2026’da kadın çalışan sayısının en fazla arttığı sektör bina ve çevre düzenleme faaliyetleri oldu. Bu sektörde kadın çalışan sayısı yıllık bazda 41 bin 223 kişi arttı.

Bina ve çevre düzenleme faaliyetlerini 32 bin 720 artışla eğitim, 30 bin 259 artışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ve 24 bin 447 artışla perakende ticaret sektörü takip etti.