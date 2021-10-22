TEPAV: Kartlı harcamalar eylülde yüzde 52 arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Kartlı Harcamalar Bülteni 27. sayısı yayımlandı. Buna göre eylül ayında kartlı harcamalar geçen aya göre tutar olarak yüzde 0,4 artarken, işlem adedi olarak ise yüzde 0,1 azaldı. 26 harcama grubunun 3'te 2'sinde düşüş gerçekleşti.

Konaklama en fazla azalan harcama grubu olurken, seyahat acenteleri/taşımacılık, araba kiralama ve kumarhane/içkili yerler harcamaları da yüksek oranlı düşüşler kaydetti. Diğer taraftan, eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri, giyim ve aksesuar ile elektrik-elektronik eşya ve bilgisayar harcamaları artış gösteren kalemler oldu. Söz konusu gelişmelerde yaz tatilinin sona ermesi ve yüz yüze eğitimin başlamasının etkili olduğu görüldü.

Kartlı harcamalar eylül ayında yıllık bazda yüzde 52 artış kaydetti. Harcama gruplarına göre bakıldığında, eylül ayında kalemlerin tamamında yıllık olarak artış gözlendi. Bunun yanı sıra, elektrik-elektronik eşya ve bilgisayar ile telekomünikasyon gibi sektörlerde artışların ortalamanın gerisinde olması dikkat çekti. Söz konusu harcamalar pandemiyle birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma uygulamalarının desteğiyle hızla artmış ancak, son aylarda ivme kaybetti.

Eylül ayında internet üzerinden ve mektupla/telefonla yapılan alışverişlerin payı yüzde 33 olarak gerçekleşti. Salgınla birlikte önem kazanan online alışverişler eylül ayında da yüksek oranda arttı. internet üzerinden yapılan alışverişlerin yıllık artışı yüzde 62'ye, mektupla/telefonla yapılan işlemlerinki ise yüzde 46'ya ulaştı.