TEPAV: Kartlı harcamalar nisanda yüzde 9 azaldı

Nisan ayında kartlı harcamalar önceki aya göre tutar olarak yüzde 9, işlem adedi olarak yüzde 8 oranında araldı.

TEPAV tarafından yapılan açıklamada, "Haftalık hareketler incelendiğinde, söz konusu düşüşün ilk ve son hafta dışındaki haftalarda yoğunlaştığı görülmektedir. Tam kapanmanın başladığı

30 Nisan haftasında ise yüzde 25 artış gözlenmiştir. Ayın genelinde 26 harcama grubundan market ve alışveriş merkezleri ve kulüp/dernek/sosyal hizmetler dışındaki tüm harcamalarda düşüş gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Kartlı harcamaların yıllık artışı ise baz etkisi kaynaklı olarak yüzde 80’e ulaşmıştır. Söz konusu artışta, COVID-19 salgınının ilk dalgasına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ilk olarak Nisan 2020’de alınması ve harcamalarda yaşanan hızlı düşüşün yarattığı güçlü baz etkisi belirleyici olmuştur. Harcama gruplarına göre bakıldığında, kalemlerin tamamında yıllık olarak artış gözlenmiş salgından en olumsuz etkilenen harcama gruplarında yıllık artış oranlarının da yüksek olduğu görülmüştür. Havayolları, konaklama, seyahat acenteleri/taşımacılık, yemek, giyim ve aksesuar ile araba kiralama bu grupta yer alan kalemlerdir.

Online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı Nisan 2021'de yüzde 34'tür. Salgınla birlikte önem kazanan online alışverişler Nisan ayında da yüksek oranda artmıştır, internet üzerinden yapılan alışverişlerin yıllık artışı yüzde 85'e, mektupla/telefonla yapılan işlemlerinki ise yüzde 67'ye ulaşmıştır."