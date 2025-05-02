TEPAV nisan ayı gıda enflasyonunu açıkladı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) nisan ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) göre, nisan ayında gıda enflasyonu yüzde 2,68 arttı.

TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 1,78, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) yüzde 1,57, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) yüzde 2,62 ölçüldü.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 30

Nisan'da yıllık gıda enflasyonu ise TEGE ile yüzde 30, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 35,6, İTÜFE ile yüzde 41,6 ve ÜGE ile yüzde 39,1 olarak hesaplandı.

Nisan ayında en çok karnabahar, limon ve roka pahalandı

Nisan ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşenler çilek, patlıcan ve salatalık olurken karnabahar, limon ve roka fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı balık, hazır çorbalar ile yumurtada gözlemlenirken sirke, zeytin ve baklavada da fiyat düştü.