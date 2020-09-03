TEPAV Perakende Güven Endeksi 5,1 puan arttı

03 Eylül 2020

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, perakende güveninin geçen yıla kıyasla artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu. “Birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörü, ağustos ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu.



Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi. Ağustos ayında -16,4 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan, geçen aya göre 0,2 puan arttı. TEPE değerinin geçen yıla göre artışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu.

Perakendecilerin satış beklentisi bir önceki yıla kıyasla arttı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ağustos 2020’de -10,6 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 1,4 puan azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 13,7 puan arttı. Ağustos 2020’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 29,8’i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 41,4’ü işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 28,8 oldu.

İşlerin durumu geçen aya kıyasla azalırken, geçen yıla kıyasla arttı

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Ağustos 2020’de -44,5 puan değerini alarak, Temmuz 2020’ye göre 5,3 puan azalırken, Ağustos 2019’a göre ise 4,1 puan arttı. Ağustos 2020’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 17,2’si geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 61,7 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 21,1 oldu.

Perakende güveni en çok “bakkal, market ve büyük mağazalar” sektöründe arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Ağustos 2020’de, geçen yılın aynı dönemine göre “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “motorlu taşıtlar”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörlerinde artış, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörlerinde azalış görüldü. “Birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “motorlu taşıtlar”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” ve “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörleri ortalama değişimin üzerinde değer alırken, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörleri ortalama değişimin altında değer aldı. Perakende güveni en fazla “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektöründe azaldı.

Perakendecilerin beklentileri geçen yılın üzerinde

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Ağustos 2020’de, “önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş beklentisi” göstergesi hem Ağustos 2019’a göre hem de Temmuz 2020’ye göre arttı. “Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu”, “önümüzdeki 3 ayda satış, istihdam ve satış fiyatı beklentileri”, “işlerin geçen yıla göre durumu” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” göstergeleri Ağustos 2019’a göre artarken, Temmuz 2020’ye göre azaldı.

AB’de perakende güveni geçen yıla göre azaldı

AB-27 Perakende Güven Endeksi, Ağustos 2020’de -9,3 puan değerini aldı. AB-27’de perakende güveni bir önceki aya göre 4,4 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre 10,9 puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Türkiye, geçen yıla göre değişimde AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi



AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında ağustos ayında geçen yıla göre artış gösteren ülkeler İngiltere, Türkiye ve Finlandiya oldu. Perakende güveni geçen yıla göre en az azalan ülke Hollanda oldu. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Malta, Karadağ ve Yunanistan oldu.



Bir önceki aya göre en fazla artış Slovakya’da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Ağustos 2019’a göre azalış Euro Bölgesi’nde 11,1 AB-27’de 10,9 oldu. Temmuz 2020’ye göre değişim incelendiğinde ise Türkiye’nin, AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergilediği görüldü.

Konya’da perakende güveni Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi

TEPAV ve Konya Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) kapsamında, Şubat 2012’den bu yana Konya’da faaliyet gösteren 300 perakendeci ile her ay yüz yüze anketler yapılıyor.



Ağustos ayında TEPE, -16,4 puan değerini alırken KOPE -13,9 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalırken, TEPE 5,1 puan arttı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 13,3 puan arttı. Konya perakendesi, ağustos ayında Türkiye genelinden daha iyi, AB27’den daha kötü performans sergiledi.