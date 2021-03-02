TEPAV Perakende Güven Endeksi 8 ayın en düşük seviyesinde

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Şubat 2021’de bir önceki aya göre 1,3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,4 puan azalışla -16,5 puan değerini aldı. Perakende güveninin geçen aya ve geçen yıla kıyasla azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşmeye rağmen mevcut stok düzeyindeki artış etkili oldu. “Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörü Şubat ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Şubat ayı perakende güveninde en fazla artış Batı Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla geriledi

Şubat ayında -16,5 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan, geçen aya göre 1,3 puan azaldı. Bu değer, geçen yılın Haziran ayından sonraki en düşük düzeyi oluşturuyor. TEPE değerinin aylık ve yıllık azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşmeye rağmen mevcut stok düzeyindeki artış etkili oldu.

Perakendecilerin satış beklentisi arttı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Şubat 2021’de -7,8 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 1,4 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan arttı.



Şubat 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 32,9’u önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 35,2’si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 32 oldu.

İşlerin durumu geçen aya kıyasla arttı

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Şubat 2021’de -39,5 puan değerini alarak Ocak 2021’e göre 5,4 puan artarken, Şubat 2020’ye göre ise 1,8 puan azaldı. Şubat 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 18,1’i geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 57,6 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 24,3 oldu.

Perakende güveni en çok “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektöründe arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Şubat 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “motorlu taşıtlar” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörlerinde artış “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörlerinde azalış görüldü. “Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “motorlu taşıtlar” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörleri ortalama değişimin üzerinde değer alırken “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörleri ortalama değişimin altında değer aldı. Perakende güveni en fazla “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektöründe azaldı.

Perakende güveni en çok Batı Anadolu Bölgesi’nde arttı

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Şubat 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre Batı Anadolu, Doğu Karadeniz, İstanbul, Batı Marmara, Kuzeydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde artış Batı Karadeniz, Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde azalış görüldü. Batı Anadolu, Doğu Karadeniz, İstanbul, Batı Marmara, Kuzeydoğu Anadolu ve Ege Bölgeleri ortalama değişimin üzerinde değer alırken Batı Karadeniz, Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ortalama değişimin altında değer aldı. Perakende güveni en fazla Batı Anadolu Bölgesi’nde artarken, en fazla azalış Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı.

Perakendecilerin satış beklentisi artarken, istihdam beklentisi azaldı

TEPE anketine soru bazında bakıldığında, Şubat 2021’de, “geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu”, “önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” göstergeleri hem Şubat 2020’ye göre hem de Ocak 2021’e göre artarken “önümüzdeki 3 ayda istihdam beklentisi” azaldı. “Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş beklentisi” Ocak 2021’e göre azalış, Şubat 2020’ye göre artış gösterdi. “Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” ve “işlerin geçen yıla göre durumu” göstergeleri ise yıllık bazda azalırken, aylık bazda arttı.

AB’de perakende güveni azaldı

AB-27 Perakende Güven Endeksi, Şubat 2021’de -17,1 puan değerini aldı. AB-27’de perakende güveni bir önceki aya göre 0,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 18,4 puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre değişimde AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi. AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında, Şubat ayında geçen yıla göre artış gösteren tek ülke Finlandiya oldu. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Slovenya, Malta ve Hırvatistan oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış Slovenya’da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde Şubat 2020’ye göre azalış AB27’de 18,4 puan, Euro Bölgesi’nde 18,9 puan oldu. Ocak 2021’e göre değişim incelendiğinde ise Türkiye’nin AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergilediği görüldü.

Konya’da perakende güveni Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi TEPAV ve Konya Ticaret Odası (KTO) iş birliğinde gerçekleştirilen Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) kapsamında, Şubat 2012’den bu yana Konya’da faaliyet gösteren 300 perakendeci ile her ay yüz yüze anketler yapılıyor.



Şubat ayında TEPE -16,5 puan değerini alırken KOPE -13,8 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 7,9 puan, TEPE 1,4 puan azaldı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 2,9 puan azaldı. Konya perakendesi Şubat ayında Türkiye genelinden ve AB-27’den daha iyi performans sergiledi.