TEPAV perakende güven endeksi eylülde geriledi

06 Ekim 2020

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Eylül 2020’de bir önceki aya göre 0,4 puan artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puan azaldı.

Perakende güveninin geçen yıla ve geçen aya kıyasla sınırlı değişiminde, gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki artışa rağmen, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki kötüleşme ve mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olması etkili oldu. “Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörü, eylül ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Perakende güveni geçen aya göre artarken, geçen yıla göre azaldı

Eylül ayında -16,1 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalırken, geçen aya göre 0,4 puan arttı. TEPE değerinin geçen yıla göre azalışında, gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki artışa rağmen, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve mevcut stok düzeyi göstergelerindeki negatif yönlü değişim etkili oldu.

Perakendecilerin satış beklentisi arttı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Eylül 2020’de -4,4 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 6,6 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 puan arttı. Eylül 2020’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 31,4’ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 36,5’i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 32 oldu."