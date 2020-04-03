TEPAV Perakende Güven Endeksi'nde sert düşüş

03 Nisan 2020

İstanbul - DÜNYA

Perakende güven endeksi koronavirüs nedeniyle sert düştü. TEPAV’ın hazırladığı perakende güven endeki TEPE, COVID-19 salgınının etkisiyle Mart 2020’de bir önceki aya göre 7.1 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9 puan azaldı. Perakende güveninin azalışında geçen 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili oldu. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörü, mart ayında perakende güveni artan tek sektör oldu. TEPAV bu artışta yaklaşık 25 milyon öğrenciyi kapsayan uzaktan eğitime geçişin etkili olduğu belirtti. AB-27 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergiledi.



Satış beklentisi bozuldu



Mart ayında -21,4 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 9 puan, geçen aya göre 7.1 puan azaldı. TEPE değerinin geçen yıla ve geçen aya göre azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki azalış etkili oldu.

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mart 2020’de -21,8 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 13,4 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 puan azaldı.



Yüzde 36,2’si işlerde kötüleşme bekliyor



Mart 2020’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 26,3’ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 36,2’si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 37,6 oldu.



Endekse göre işlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Mart 2020’de -44,4 puan değerini alarak, Şubat 2020’ye göre 14,1 puan, Mart 2019’a göre 23,2 puan azaldı. Mart 2020’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 16,3’ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60,7 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 23,1 oldu.



Tek artış elektrikli ev aletlerinde



Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Mart 2020’de, geçen yılın aynı dönemine göre “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörü dışındaki tüm sektörlerde azalış görüldü. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” ve “motorlu taşıtlar” sektörleri ortalama değişimin üzerinde değer alırken, “Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörleri ortalama değişimin altında değer aldı.



İşlerin durumunda tüm beklentiler bozuldu



TEPE anketine soru bazında bakıldığında Mart 2020’de, “geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu”, “önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış, istihdam ve satış fiyatı beklentisi” ve “işlerin geçen yıla göre durumu” göstergeleri hem Mart 2019’a göre hem de Şubat 2020’ye göre azaldı. “Gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” göstergesi ise Şubat 2020’ye ve Mart 2019’a kıyasla artış gösterdi.



AB-27 Perakende Güven Endeksi, Mart 2020’de -6,1 puan değerini aldı. AB-27’de perakende güveni bir önceki aya göre 7,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 7,8 puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergiledi.



Türkiye AB’den daha kötü performans sergiledi



AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Yunanistan, mart ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşayan ülke oldu. Yunanistan’ı; İsveç, Belçika ve Slovakya takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Malta, Finlandiya ve Avusturya oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış da Sırbistan’da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Mart 2019’a göre azalış Euro Bölgesi’nde 8,6; AB-27’de 7,8 oldu. Şubat 2020’ye göre değişim incelendiğinde ise Türkiye’nin, AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergilediği görüldü.