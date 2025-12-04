TEPAV: Perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,6 puanlık, bir önceki aya göre ise 6,0 puanlık artışla -1,1 puan değerini aldı. TEPE’nin aylık değişiminde geçtiğimiz 3 aya ilişkin olumlu değerlendirmeler ve geleceğe yönelik olumlu beklentiler etkili oldu.

Perakendecilerin satış beklentisi güçlendi

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ekim 2025’te 9,3 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 7,3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 10,6 puan arttı.

3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yükseldi

Ekim 2025’te TEPE anketi katılımcılarından önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 1,6’dan 1,7’ye yükselirken işlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 95’ten yüzde 95,6’ya yükseldi. Katılımcıların yüzde 2,7’si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İyileşme beklentilerinde mevsimsel geçiş; kötüleşme beklentilerinde ekonomideki kötü gidiş gibi gerekçelendirmeler öne çıktı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler daha olumsuz

İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Ekim 2025’te

-55,4 puan değerini alarak Eylül 2025’e göre 34,7 puan, Ekim 2024’e göre 22,3 puan azaldı.

Ekim 2025’te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 8,6’sı geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 64,0 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 27,5 oldu.

Perakende güveni en fazla 3 sektörde arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Ekim 2025’te, geçen yılın aynı dönemine göre “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” ve “motorlu taşıtlar”, sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörleri ise ortalamanın altında değer aldı.

En fazla güven Batı Karadeniz’de arttı

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Ekim 2025’te Batı Karadeniz, Ege, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, İstanbul ve Akdeniz bölgelerindeki değişim ortalamanın üzerinde, Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerindeki değişim ise ortalamanın altında gerçekleşti.

Perakendecilerin satış beklentisi geçen aya ve yıla kıyasla iyileşti

TEPE anketine soru bazında bakıldığında, yüksek negatif değerleriyle olumsuz görünüm geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu değerlendirmelerindedir. Diğer taraftan, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi yüksek seviyede gerçekleşti.

Eğilimler incelendiğinde, Ekim 2025’te “mevcut stok düzeyi”, “önümüzdeki 3 ayda istihdam beklentisi”, “geçen yıla göre işlerin durumu” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” dışındaki tüm değerlendirme ve beklentiler Ekim 2024’e kıyasla iyileşirken satış fiyatında artış bekleyenlerin oranı ise arttı. Bir önceki aya kıyasla bakıldığında “mevcut stok düzeyi”, “önümüzdeki 3 ayda istihdam beklentisi” ve “geçen yıla göre işlerin durumu” dışındaki tüm değerlendirme ve beklentiler Eylül 2025’e kıyasla olumlu yönde değişti. “Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” ise arttı.

AB’de perakende güveni arttı

Mart 2022’den bu yana olumsuz görünüm gösteren ve negatif değerler alan AB-27 Perakende Güven Endeksi, Ekim 2025’te de -5,1 puan değerini aldı. Değişim, bir önceki aya göre 1,0 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puan artış yönünde oldu. Öte yandan TEPE, Ekim ayında negatif değer aldı. Ekim 2025’te perakende güveni yıllık değişiminde Türkiye, AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde değer aldı.

Türkiye ve AB-27 ülkelerinin Perakende Güven Endeksleri değerlendirildiğinde, ekim ayında geçen yıla göre en fazla artış gösteren ülke Avusturya oldu. Avusturya’yı İsveç ve İrlanda takip etti. Bölge ortalamalarındaki değişim AB-27’de 0,7 puan, Euro Bölgesi’nde ise 0,9 puan oldu. Bir önceki aya göre gelişmeler değerlendirildiğinde, en yüksek artış İsveç ve Türkiye’de yaşandı; bölge ortalamalarındaki değişim ise AB-27’de 1,0 puan, Euro Bölgesi’nde 0,9 puan oldu. Türkiye’nin perakende güveni yıllık değişiminde AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde olduğu görüldü.





