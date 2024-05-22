TEPAV perakende güveni nisanda geçen ayın ve geçen yılın gerisinde kaldı

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 172. sayısı yayımlandı. Buna göre, Perakende Güven Endeksi (TEPE), Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,6 puanlık, bir önceki aya göre ise 2,2 puanlık azalışla -10,9 puan değerini aldı ve perakende güveni nisan ayında da negatif seyrini korudu. TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumuna yönelik değerlendirmelerdeki kötüleşme ve gelecek 3 aya ilişkin satış beklentisindeki düşüş etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 2,2 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya ve geçen yıla kıyasla azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Nisan 2024’te -7,6 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 5,7 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 12,3 puan azaldı. Nisan 2024’te TEPE anketi katılımcılarından önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 40,6’dan 36,9’a gerilerken işlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 25,9’dan yüzde 29,5’e yükseldi. Katılımcıların yüzde 33,6’sı işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler kötümser

İşlerin durumuna yönelik değerlendirmeler, Nisan 2024’te -29,8 puan değerini alarak Mart 2024’e göre 5,3 puan, Nisan 2023’e göre 2,1 puan azaldı. Nisan 2024’te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 23,9’u geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 53,8 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 22,3 oldu.

Perakende güveni en fazla “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektöründe arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Nisan 2024’te, geçen yılın aynı dönemine göre “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörlerindeki değişim, ortalamanın üzerinde gerçekleşirken “motorlu taşıtlar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücaciye, kırtasiye, vb.)” ve “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörleri ise ortalamanın altında değer aldı.

Perakende güveni en fazla Güneydoğu Anadolu’da yükseldi

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Nisan 2024’te, Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Marmara, Batı Karadeniz, Batı Marmara, Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken Doğu Karadeniz, Ege ve İstanbul bölgelerinde ise ortalamanın altında gerçekleşti.

AB’de perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla azaldı

Mart 2022’den bu yana olumsuz görünüm gösteren ve negatif değerler alan AB-27 Perakende Güven Endeksi, Nisan 2024’te de -4,9 puan değerini aldı. Değişim, bir önceki aya göre 0,3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,8 puan düşüş yönünde oldu. Öte yandan TEPE, Ağustos ve Eylül ayları dışında son 12 ayda negatif değerler aldı.

Konya’da perakende güveni Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi

TEPAV ve Konya Ticaret Odası (KTO) iş birliğinde hazırlanan Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), Nisan 2024’te geçen yılın aynı dönemine göre 7,8 puan azalırken bir önceki aya göre 6,7 puan artışla 5,3 puan değerini aldı. KOPE, Nisan ayında Türkiye genelinden ve AB-27’den daha olumlu bir perakende güvenine işaret etti.