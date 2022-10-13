TEPAV: Perakendecilerin satış beklentisi arttı

TEPAV perakende güven endeksi (TEPE), Eylül 2022’de bir önceki aya göre 0,9 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,5 puanlık artışla -5,5 puan değerini aldı.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, Endeks, Ocak 2021’den bu yana en yüksek değerini alırken negatif seyrini korudu. TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Eylül 2022’de yüzde 37,3 iken, önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 13,7 oldu. Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı ise yüzde 83,1’e yükseldi. “Birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörü Eylül ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Eylül ayı perakende güveninde en fazla artış Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya göre arttı. TEPE değeri, Eylül 2022’de -5,5 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan, geçen aya göre 0,9 puan arttı. TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 3,2 puanlık, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki 16,8 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğu yönündeki 15,3 puanlık değişim endekse olumsuz yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Eylül 2022’de 0,6 puan oldu ve ilgili alt endeks 2020 yıl sonundan beri ilk kez olumlu değerlendirmelerin daha ağırlıkta olduğu pozitif değer aldı. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 3,6, bir önceki yılın aynı ayına göre 16,8 puan arttı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler kötüleşti. İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Eylül 2022’de -42,4 puan değerini alarak Ağustos 2022’ye göre 10,9 puan, Eylül 2021’e göre 32,1 puan azaldı.