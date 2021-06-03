TEPAV: Perakendecilerin satış beklentisi azaldı

Tam kapanma tedbirlerinin ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle TEPAV perakende güven endeksi (TEPE), Mayıs 2021'de bir önceki aya göre 3,0 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan azalışla -18,8 puan değerini aldı.

Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB 27 ve Euro Bölgesi'nden daha kötü performans sergilerken, AB ülkeleri genelinde yaşanan yüksek yıllık artışta aşı kampanyalarının daha hızlı ilerlemesinin etkili olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Mayıs 2021'de, geçen yılın aynı dönemine göre Kuzeydoğu Anadolu, Batı Marmara, Güneydoğu Anadolu, Ege, Batı Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde arttı, Karadeniz, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Ortadoğu Anadolu bölgeleri ve İstanbul'da ise azaldı.

Perakendecilerin satış beklentisi azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mayıs 2021'de -9,5 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan azaldı.

Mayıs 2021'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 32,2'si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 34,6'sı işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 33,1 oldu.

Yiyecek, içecek ve tütünde güven arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Mayıs 2021'de, geçen yılın aynı dönemine göre "yiyecek, içecek ve tütün ürünleri" sektöründe artış gerçekleşirken, "motorlu taşıtlar" sektörü aynı kaldı.

Diğer taraftan, "birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar", "tekstil, hazır giyim ve ayakkabı", "diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)", "elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar" ve "mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" sektörlerinde azalış oldu.

İşlerin durumu kötüleşti

TEPE anketine soru bazında bakıldığında, Mayıs 2021'de, "işlerin geçen yıla göre durumu" ve "gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi" dışındaki tüm değerlendirme ve beklentiler Mayıs 2020'ye kıyasla olumsuz yönde değişti.

Bir önceki aya kıyasla bakıldığında ise "önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş ve istihdam beklentileri", "işlerin geçen yıla göre durumu" ve "gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi" değerlendirmeleri iyileşirken, "geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu", "mevcut stok düzeyi", "önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi" kötüleşti.