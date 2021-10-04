TEPAV: Perakendede güven arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE), eylül ayında bir önceki aya göre 12,1 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 10,2 puanlık artışla -5,1 puan değerini aldı.

TEPE'nin geçen yıla ve geçen aya kıyasla artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki iyileşme ile mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması etkili oldu.

"Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı" sektörü eylül ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise eylül ayı perakende güveninde en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Eylül ayında yaşanan toparlanma ile Türkiye, perakende güveninde AB 27 ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans gösterdi.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya göre arttı

TEPE değeri, eylülde -5,1 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 10,2 puan, geçen aya göre 12,1 puan arttı. TEPE değerinin aylık ve yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki sırasıyla 39,3 ve 33,5 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 0,7 ve 5,4 puanlık değişimler endekse olumlu yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri eylül ayında -11,8 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 3,9 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 8,3 puan azaldı. Eylül ayında TEPE anketi katılımcılarının yüzde 28,2'si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 43,2'si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 28,6 oldu. İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla ve geçen aya kıyasla iyileşti

İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, eylülde -9,4 puan değerini alarak Ağustos 2021'e göre 35,5 puan, Eylül 2020'ye göre 29,4 puan arttı. Eylül 2021'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 32,8'i geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 42,2 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 25,1 oldu. Geçen yılın aynı dönemi esas alınarak yapılan söz konusu değerlendirmelerde gözlenen önemli iyileşmede yüz yüze eğitimin başlamasının etkili olduğu düşünülmektedir.