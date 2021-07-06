TEPAV: Perakendede satış ve istihdam beklentileri kötüleşti

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE), Haziran 2021’de bir önceki aya göre 0,5 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puanlık sınırlı artışla -18,8 puan değerini aldı.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, TEPE’nin geçen yıla kıyasla artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki kısmi iyileşme ile mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması olumlu katkı yaptı.

Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörü haziran ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Motorlu taşıtlar ve elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar sektörlerinde de azalış oldu.

Bölgeler bazında incelendiğinde ise perakende güveninde en fazla artış Orta Anadolu Bölgesi’nde görüldü. En fazla azalış ise -14,7 puan ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı.

Perakende güveninde Türkiye, AB-27 ve Euro Bölgesi ile kıyaslandığında en düşük artış görülen ülke oldu. Haziran ayında salgının kontrolüne yönelik kapanma önlemlerinin devam etmesi perakende güvenini olumsuz etkiledi.

AB’de ise perakende güveni son üç yılın zirvesine ulaştı. AB-27 Perakende Güven Endeksi, Haziran 2021’de 5,3 puan değerini alarak Şubat 2018’den sonra en yüksek pozitif değerine ulaştı.

Perakendecilerin satış beklentisi geriledi

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Haziran 2021’de -12,5 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan azaldı.

Haziran 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 29,3’ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 38,1’i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 32,6 oldu.

TEPE anketine soru bazında bakıldığında, Haziran 2021’de, “geçtiğimiz üç ayda işlerin gelişimi”, “mevcut stok düzeyi” ve “işlerin geçen yıla göre durumu” dışındaki tüm değerlendirme ve beklentiler Haziran 2020’ye kıyasla olumsuz yönde değişti.

Bir önceki aya kıyasla bakıldığında ise “mevcut stok düzeyi” değerlendirmeleri iyileşirken “önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” arttı ve diğer değerlendirme ile beklentiler kötüleşti.