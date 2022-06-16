TEPAV: Sigortalı çalışan Mart'ta 22,5 milyona ulaştı

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 118. sayısı yayımlandı. Mart ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,8 oranında (1 milyon) artarak 22,5 milyon kişiye çıktı. Kayıtlı istihdamı esas alan SGK Mart ayı verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,3’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 5,7 arttı ve genel eğilimi belirledi.

Esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 3,6 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaştı. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 7,0 (166 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 10,8 (60 bin) düşüş görüldü. Çiftçi sayısında uzun süreli düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısında son aylardaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekiyor. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı.

İnşaatta daraldı, imalatta hız kesti

Mart ayında inşaat sektöründe istihdam daralırken, imalat sektöründe istihdam artışı hız kesti. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,7’si üç ana sektörde istihdam ediliyor. Bu sektörler, sırasıyla, imalat (yüzde 27,8), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,5) ve inşaat (yüzde 9,4).

Yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 7,5, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 3,2 istihdam artışı gözlenirken, inşaat sektöründe yüzde 0,5 düşüş yaşandı. İnşaat sektöründe Nisan 2021’den itibaren yıllık istihdam artışları hızla gerilerken, 2022 yılı Mart ayı itibarıyla daralma gerçekleşti. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyeti istihdamında Kasım 2021’de başlayan sınırlı artış trendi Mart (yüzde 2,5) ayında da devam etti.

Hizmette istihdam hareketli

TEPAV, hizmet sektörlerinin göreli olarak canlı olduğunu ve istihdamda yüksek oranlı artışların sürdüğünü aktardı. Bu sektörlerden konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (yüzde 17,5), bilgi ve iletişim (yüzde 14,4), kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik (yüzde 11,7), eğitim (yüzde 10,8) ve ulaştırma ve depolama (yüzde 9,2) sektörlerinde yüksek oranlı istihdam artışları var.

7 ilde düşüş var

Mart ayında yedi ilde istihdam yıllık olarak geriledi. Mart ayı itibarıyla 16,3 milyona ulaşan sigortalı ücretli çalışanların yarısı ekonomik aktivite ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak 5 büyük ilde istihdam ediliyor. Bu iller istihdam payına göre sırasıyla; İstanbul (yüzde 27,8), Ankara (yüzde 7,6), İzmir (yüzde 6,2), Bursa (yüzde 4,7) ve Kocaeli (yüzde 3,7). Bu dönemde, çalışan sayısında en fazla artış 213 bin ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’u 63 bin artışla Antalya, 59 bin artışla Ankara, 56 bin artışla İzmir ve 41 bin artışla Bursa takip etti. Sıralamalarda yüksek çalışan nüfusa sahip büyükşehirler ilk sıraları almakla beraber, Antalya’nın ikinci sırada, Mersin’in de yedinci sırada yer alması dikkat çekti. Diğer taraftan, Mart ayında Elazığ, Tunceli, Artvin, Karaman, Yozgat, Erzincan ve Gümüşhane’de istihdam gerileme kaydetti.

Kadınların payı zirveye çıktı

Kadın çalışan sayısı geçen yıla ve Şubat ayına göre arttı. Mart 2022’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 487 bin, Şubat ayına göre ise 90 bin arttı ve 5,2 milyona ulaştı. Toplam istihdam içindeki payı da yüzde 32,2’ye yükseldi. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında Eylül ayından bu yana devam eden artış eğilimiyle kadın istihdamı, Mart ayında sayı ve istihdam payı olarak tarihsel en yüksek seviyesine ulaştı.