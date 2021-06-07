TEPAV: Sigortalı çalışan sayısı yüzde 6 arttı

TEPAV, mart ayında sigortalı çalışan sayısının yıllık olarak yüzde 6 oranında artarak 21,4 milyon olarak gerçekleştiğini açıkladı. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,8’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta artış yüzde 7,3 oldu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın(TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'ne göre, esnaf-çiftçi grubunda değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş kaydedildi.

Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Beş ana sektörün istihdamı geriledi

Yapılan açıklamada, beş ana sektörün istihdamı yıllık olarak gerilediği belirtilirken, bu sektörlerin genelde COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ve Nisan 2020’den itibaren istihdamın daraldığı faaliyet kolları olduğu belirtildi.

Mart 2021’de konaklama ve yiyecekte yüzde 6,6, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 6,5 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleşti.

Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hanehalklarının işveren olarak faaliyeti sektörü yüzde 32,3 oranındaki gerileme ile istihdamı en olumsuz gelişen sektör oldu.

Mart 2021’de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 12, imalatta yüzde 10, inşaatta yüzde 21,5 ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde de yüzde 6,9 oranında istihdam artışları gerçekleşti.

İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 38) istihdam artışları devam etti.

KOBİ sigortalı çalışan sayısı arttı

KOBİ sigortalı çalışan sayısı, Mart 2021’de 647 bin artış kaydetti.

Geçen yılın aynı ayına göre KOBİ sigortalı çalışan sayısının en fazla arttığı sektör 203 bin istihdam artışı ile bina inşaatı sektörü oldu.

Bu sektörü 78 bin artış ile insan sağlığı hizmetleri, 71 bin artış ile perakende ticaret ve 61 bin artış ile toptan ticaret sektörleri izledi..

Kadın çalışan sayısı yükseldi

Sigortalı kadın çalışan sayısı, Mart 2021’de bir yıl öncesine göre 288 bin artış kaydederken, 2020 yılı başında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının toplam istihdam içindeki payı mart ayında yüzde 30,9’a geriledi.