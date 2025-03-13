TEPAV son verilerİ yayımladı: Sigortalı çalışan sayısı 25 milyonu aştı

TEPAV, Aralık 2024 verilerine göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısının yıllık yüzde 1,7 artarak 25 milyon 308 bin 65'e ulaştığını açıkladı.

Bu dönemde SGDP ödenenlerin toplam sigortalı çalışanlar içindeki payı da yüzde 8,3 oldu.

Kayıt dışılık oranı tarımda yüzde 81,2, tarım dışında yüzde 17

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam istihdam 32,7 milyon iken yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların sayısı 8,6 milyon oldu ve toplam istihdamın kayıt dışı oranı bir önceki çeyreğe göre 1,5 puan azalarak yüzde 26,3’e geriledi. Kayıt dışı oranları sektörlere göre ayrıştırıldığında, tarımda yüzde 82,1, tarım dışında ise yüzde 17 ölçüldü. Diğer taraftan, söz konusu oranlar erkeklerde yüzde 23,2, kadınlarda ise yüzde 32,4 gerçekleşti.

89 alt sektörün 31’inde sigortalı ücretli çalışan sayısı geriledi

Bina ve çevre düzenleme faaliyetleri 55.082’lik çalışan sayısı ile en fazla istihdam kaybeden sektör olurken insan sağlığı hizmetleri 96.569 çalışan sayısı ile en fazla istihdam artışı sağlayan sektör oldu. Çalışan sayıları giyim eşyaları imalatında 51.244 ve eğitimde 19.282 daraldı; bina inşaatında 94.581, yiyecek ve içecek hizmet faaliyetlerinde 83.974 ve perakende ticaret sektöründe 74.083 arttı.

Son bir yılda iş yeri sayısı 61 sektörde arttı

Aralık 2024’te Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş yeri sayısı yıllık yüzde 2,5 (54.170) artarak 2.233.293’e ulaştı. 10.262 artış ile perakende ticaret sektörü iş yeri sayısını en fazla artıran sektör oldu. Bu sektörü yiyecek ve içecek hizmetleri (9.448), kara taşıma ve boru hattı taşımacılığı (7.784) ve ev içi çalışanların faaliyetleri (7.476) sektörleri izledi.