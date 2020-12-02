TEPAV: Stoklardaki artış perakende güvenindeki iyileşmeyi sınırlandırdı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan (TEPAV) yapılan açıklamaya göre, perkanede güveni kasım ayında aylık 0,2 puan düşerken, yıllık bazda 0,3 puan yükselerek -13,1 puan oldu.

TEPAV perakende güveninin geçen yıla kıyasla artışının sınırlı seviyede kalmasında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşmeye rağmen mevcut stok düzeyinin yüksekliği etkili olduğunu açıkladı.

“Motorlu taşıtlar” sektörü, kasım ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Perakendecilerin satış beklentisi geçen yıla kıyasla arttı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri kasımda -2,0 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre aynı kalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan arttı.

TEPE anketi kasım ayı katılımcılarının yüzde 31,3’ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 35’i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik neklemeyenlerin oranı ise, yüzde 33,7 oldu.

İşlerin durumu geçen yıla kıyasla arttı

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, kasımda -39,5 puan değerini alarak, ekime göre 0,6 puan azalırken, 2019 yılının kasım ayına göre ise 2,0 puan arttı. TEPE anketi katılımcılarının yüzde 19’u geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 58,5 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 22,5 oldu.

Perakende güveni en çok “motorlu taşıtlar” sektöründe arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Kasım

2020’de geçen yılın aynı dönemine göre “motorlu taşıtlar”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörlerinde artış “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, “motorlu taşıtlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörlerinde azalış görüldü. “Motorlu taşıtlar”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörleri ortalama değişimin üzerinde değer alırken “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, “motorlu taşıtlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörleri ortalama değişimin altında değer aldı. Perakende güveni en fazla “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektöründe azaldı.

Perakendecilerin satış ve istihdam beklentileri sınırlı arttı

TEPE anketine soru bazında bakıldığında, kasımda, “geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu”, “önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, istihdam ve satış fiyatı beklentileri” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” göstergeleri hem bir önceki yılın aynı ayına göre, hem de ekim ayına göre arttı. “Önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi” göstergesi yıllık bazda artış gösterirken, aylık bazda değişim göstermedi. “İşlerin geçen yıla göre durumu” göstergesi ise yıllık bazda artarken, aylık bazda azaldı. Satış ve istihdama ilişkin göreli olumlu gelişmelerin yanı sıra, “Mevcut stok düzeyi” göstergesi aylık ve yıllık olarak geriledi.

AB’de perakende güveni geçen yıla göre azaldı

AB-27 Perakende Güven Endeksi, kasımda -11,8 puan değerini aldı. AB-27’de perakende güveni bir önceki aya göre 6,1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 12,7 puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre değişimde AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi

AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında, kasım ayında geçen yıla göre artış gösteren ülkeler

Danimarka, Birleşik Krallık ve Türkiye oldu. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise, sırasıyla, Hırvatistan, Karadağ ve Yunanistan oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış Malta’da yaşandı. Perakende

Güven Endeksinde, yıllık bazda azalış AB-27’de 12,7 Euro Bölgesi’nde 12,5 oldu. Aylık değişim incelendiğinde ise Türkiye’nin, AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergilediği görüldü.

Konya’da perakende güveni Türkiye genelinden daha kötü performans sergiledi

TEPAV ve Konya Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) kapsamında, Şubat 2012’den bu yana Konya’da faaliyet gösteren 300 perakendeci ile her ay yüz yüze anketler yapılıyor.

TEPE, kasım ayında -13,1 puan değerini alırken KOPE -17,5 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 8,0 puan azalırken, TEPE 0,3 puan arttı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 2,0 puan azaldı. Konya perakendesi, kasım ayında Türkiye genelinden ve AB-27’den daha kötü performans sergiledi.