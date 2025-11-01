TEPAV verileri açıkladı: Gıda enflasyonunda yükselme eğilimi sürüyor!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ekim 2025 dönemine ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı.

Buna göre, gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,70 oranında arttı. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 1,58 olarak ölçüldü.

Böylece gıda enflasyonu, son üç aydır devam eden yükselme eğilimini ekim ayında da sürdürdü.

TEGE’ye göre Ekim 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 32,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 39 olarak hesaplandı.

Fiyatı en fazla düşen ve artan ürünler

Ekim ayında taze meyve ve sebze kategorisinde en fazla fiyat düşüşü kıvırcık, maydanoz ve roka ürünlerinde gözlenirken salatalık, domates ve beyaz lahana fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise kakaolu toz içecekler, buğday unu ve baharat fiyatlarında artış kaydedilirken pasta, sakatat ve bulgur fiyatlarında azalma tespit edildi.