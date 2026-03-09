TEPAV: Yabancı sermayeli şirketlerde İran ortaklı girişimler zirvede

TEPAV Doğrudan Yatırımlar Bülteni’nin 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerine göre Türkiye’de doğrudan yatırımlarda net sermaye çıkışı gerçekleşti. Verilere göre söz konusu dönemde net 0,9 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde ise Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık net doğrudan yatırım girişi kaydedilmişti.

Aynı dönemde Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırım girişleri 1,8 milyar dolar olurken, yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gayrimenkul kaynaklı hareketler de dahil edildiğinde toplam sermaye hareketleri net 1,7 milyar dolarlık çıkış olarak hesaplandı.

Yabancı yatırımlar imalat ve ticarette yoğunlaştı

Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında yatırımların yüzde 56,5’inin imalat ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinde yoğunlaştığı görüldü. İmalat sektörü yüzde 35,6 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 20,9 ile toptan ve perakende ticaret sektörü izledi.

Ancak her iki sektörde yapılan yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre gerilediği belirtildi.

Ülke bazlı dağılımda Türkiye’ye yapılan yatırımların yüzde 17,8’inin Hollanda kaynaklı olduğu kaydedilirken, Fransa, Danimarka, İspanya ve Lüksemburg’un yatırımlarını önemli ölçüde artırdığı görüldü.

İran ortaklı şirketler ilk sırada

2025’in son çeyreğinde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 5,5 artış gösterdi. Buna karşın birçok faaliyet alanında yeni kurulan şirket sayısında düşüş gözlendi.

Şirket türlerine göre anonim şirketlerde bilgisayar programlama faaliyetleri öne çıkarken, limited şirketlerde toptan ticaret sektörü ilk sırada yer aldı.

Coğrafi dağılımda İstanbul yüzde 59,7’lik payla yabancı sermayeli şirketlerin en yoğun kurulduğu il olmayı sürdürdü. Ülke bazında ise İran ortaklı girişimler sayıca ilk sırada yer aldı.

Yabancılara konut satışında sınırlı düşüş

2025’in son çeyreğinde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 6 bin 590’a geriledi. Satışların yüzde 37,1’i İstanbul’da, yüzde 33,1’i ise Antalya’da gerçekleşti.

Uyruk bazında incelendiğinde Rusya vatandaşları 1129 konutla ilk sırada yer alırken, İran vatandaşları 551 konutla ikinci, Ukrayna vatandaşları ise 523 konutla üçüncü sırada bulundu.

Türk yatırımcıların yurt dışı gayrimenkul yatırımları arttı

Bültende Türk yatırımcıların yurt dışındaki yatırımlarına da dikkat çekildi. 2025 yılı sonunda yurt dışı gayrimenkul yatırımları 2,5 milyar dolara ulaşarak son beş yıl ortalamasına göre yaklaşık 10 kat arttı.