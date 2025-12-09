TEPAV yılın son kurul toplantısı öncesi beklentisini açıkladı: Faiz indirimi hedefle uyumsuz olmamalı

Merkez Bankası (TC­MB) bu yılın son Para Politikası Kurulu (Ku­rul) kararını 11 Aralık Perşem­be günü açıklayacak Tahminler 150-100 baz puan indirim yapıl­ması yönünde. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TE­PAV), 24’üncü Para Politikası De­ğerlendirme Notu’nda, mevcut enflasyon görünümü, beklenti­ler ve Merkez Bankası’nın uygu­lamaları birlikte ele alınarak pa­ra politikasında hedef–araç uyu­munun netleştirilmesinin kritik önemde olduğunu ifade etti.

“Enflasyon yüksek, beklentiler kopuk”

Değerlendirme notunda, Tür­kiye’nin Ekim 2025 itibarıyla aylık yüzde 2,55’lik tüketici enf­lasyonu ile G20 ülkeleri arasın­da ilk sırada yer aldığı; yıllık enf­lasyonda ise Arjantin’i geride bı­rakarak OECD ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahip ülke ko­numunu sürdürdüğü belirtildi. Notta, enflasyon beklentilerinin çıpalanamadığına özellikle dik­kat çekilerek, 2026 yıl sonu için yüzde 16 olarak belirlenen resmi enflasyon hedefine karşın piya­sa beklentisinin yüzde 23,2, re­el sektörün Kasım 2026 için ön­gördüğü enflasyonun ise yüzde 35,7 düzeyinde oluşmasının, pa­ra politikasının güvenilirliğinin zayıfladığına işaret ettiği vurgu­landı. Değerlendirmede ayrıca, mart ayından bu yana yaşanan iç siyasi gelişmeler ile küresel tica­rette artan korumacı eğilimlerin belirsizlikleri daha da yoğunlaş­tırdığı belirtilirken bu koşullar altında risk priminin kalıcı bi­çimde düşürülememesi hâlinde makroekonomik istikrarın sağ­lamlaştırılmasının giderek zor­laşacağına dikkat çekildi.

İki net politika seçeneği

TEPAV Para Politikası Çalış­ma Grubu, mevcut belirsizliğin giderilmesi için iki seçeneğe işa­ret etti. Buna göre, 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 16 dü­zeyinde korunması durumunda politika faizinin mevcut seviye­sinde sabit tutulması gerektiği vurgulandı. Bu hedefle uyumsuz bir faiz indiriminin, para politi­kasının bütünlüğünü ve inandı­rıcılığını zedeleyeceği belirtildi. Buna karşılık, 2026 yıl sonu enf­lasyon hedefinin yüzde 20–25 aralığına revize edilmesi halinde, 200 baz puanlık bir faiz indirimi­nin hedefle uyumlu ve rasyonel bir tercih olacağı ifade edildi.

Para politikası tek başına yeterli değil

Değerlendirme notunda, enflasyonla mücadelenin sürdürülebilirliği açısından para politikasının tek başına yeterli olmadığı da vurgulandı. Maliye politikasının dezenflasyon sürecini desteklemesi, bütçe açığını azaltmaya yönelik yapısal adımların atılması ve yönetilen-yönlendirilen fiyatların daha öngörülebilir hale getirilmesi gerektiği ifade edildi. Hukukun üstünlüğü, kurumsal bağımsızlık ve yapısal reformların ise makroekonomik istikrarın temel bileşenleri olduğu kaydedildi.