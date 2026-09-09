TEPAV'a göre indirim için henüz erken

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Notta, TCMB’nin son Enflasyon Raporu’nda­ki yüzde 15’lik 2027 yıl sonu enflasyon hedefinin OVP’de yüzde 21 olarak belirlenen hedefle uyumlu olmaması­nın para politikasına güve­ni azaltıcı bir gelişme olduğu vurgulandı.

TEPAV Para Politikası Ça­lışma Grubu’nun Eylül 2026 tarihli 30’uncu Para Poli­tikası Değerlendirme No­tu yayımlandı. Buna göre, Ağustos 2026’da yıllık tüke­tici enflasyonu yüzde 31,51 olurken, yıllık enflasyon son 13 aydır yüzde 30,7 ile yüz­de 33,3 arasında dar bir ara­lıkta seyretti. Mevcut ko­şullar altında 2026 yıl sonu enflasyonunun güncellenen hedefin üzerinde gerçekleş­mesinin beklendiği belirti­len notta, OVP’de yüzde 21’e yükseltilen 2027 yıl sonu enflasyon hedefine ulaşıl­masının da zor göründüğü ifade edildi.

Değerlendirme notunda, 2027-2029 döne­mi için açıklanan Orta Vade­li Program’da 2027 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 21 olarak belirlendiği hatır­latıldı. TCMB’nin 12 Şubat 2026’da yayımlanan Enflas­yon Raporu’nda yüzde 9 ola­rak açıkladığı 2027 yıl sonu hedefini 14 Mayıs’taki ra­porda yüzde 15’e yükselttiği, OVP’den yalnızca 24 gün ön­ce, 13 Ağustos’ta yayımlanan yılın üçüncü Enflasyon Ra­poru’nda ise bu hedefi koru­duğu belirtildi.

Enflasyon 13 aydır dar aralıkta

Yıllık enflasyonun son 13 aydır yüzde 30,7 ile yüz­de 33,3 arasında dar bir ara­lıkta seyrettiğin belirtilen notta, enflasyon beklentile­rinin çıpalanamadığı ve bu­nun enflasyonda atalet yara­tan fiyatlama davranışları­nın sürmesine neden olduğu bildirildi.