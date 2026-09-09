TEPAV'a göre indirim için henüz erken
TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu’nun Eylül 2026 Para Politikası Değerlendirme Notu’nda, enflasyondaki katılık nedeniyle erken bir faiz indiriminin para politikasının itibarını zedeleme riski taşıdığı belirtilerek politika faizinin yüzde 37’de sabit tutulması önerildi.
Notta, TCMB’nin son Enflasyon Raporu’ndaki yüzde 15’lik 2027 yıl sonu enflasyon hedefinin OVP’de yüzde 21 olarak belirlenen hedefle uyumlu olmamasının para politikasına güveni azaltıcı bir gelişme olduğu vurgulandı.
TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu’nun Eylül 2026 tarihli 30’uncu Para Politikası Değerlendirme Notu yayımlandı. Buna göre, Ağustos 2026’da yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 olurken, yıllık enflasyon son 13 aydır yüzde 30,7 ile yüzde 33,3 arasında dar bir aralıkta seyretti. Mevcut koşullar altında 2026 yıl sonu enflasyonunun güncellenen hedefin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen notta, OVP’de yüzde 21’e yükseltilen 2027 yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılmasının da zor göründüğü ifade edildi.
Değerlendirme notunda, 2027-2029 dönemi için açıklanan Orta Vadeli Program’da 2027 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 21 olarak belirlendiği hatırlatıldı. TCMB’nin 12 Şubat 2026’da yayımlanan Enflasyon Raporu’nda yüzde 9 olarak açıkladığı 2027 yıl sonu hedefini 14 Mayıs’taki raporda yüzde 15’e yükselttiği, OVP’den yalnızca 24 gün önce, 13 Ağustos’ta yayımlanan yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda ise bu hedefi koruduğu belirtildi.
Enflasyon 13 aydır dar aralıkta
Yıllık enflasyonun son 13 aydır yüzde 30,7 ile yüzde 33,3 arasında dar bir aralıkta seyrettiğin belirtilen notta, enflasyon beklentilerinin çıpalanamadığı ve bunun enflasyonda atalet yaratan fiyatlama davranışlarının sürmesine neden olduğu bildirildi.