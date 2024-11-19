TEPAV’dan enflasyon için ortak hareket çağrısı: Farklı tahminler güveni zedeliyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Merkez Bankası ve hükümetin sunduğu enflasyon tahminlerine ilişkin dikkat çekici bir öneri paylaştı. Vakıf, farklı tahminlerin kamuoyunda güven kaybına neden olduğunu ve sık değişen enflasyon tahminlerinin ekonomik beklentileri bozarak para politikasının itibarını zedelediğini ifade etti.

TEPAV, çözüm önerisi olarak, Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon hedeflerini hükümetle birlikte açıklamasını önerdi. Bu adımın hem para politikasına güveni artıracağı hem de ekonomik istikrar için kritik bir rol oynayacağı kaydedildi.

Değerlendirme notunda, enflasyonda düşüş beklentisine rağmen risklerin sürdüğüne dikkat çekilirken, kamu tarafından yapılan fiyat artışlarının enflasyon beklentileri üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yapıldı.

"Para politikası sadece Merkez Bankası'nın yetkisinde olmalı"

Ayrıca, politika faizinin yalnızca Merkez Bankası tarafından ele alınması gerektiği belirtilerek, diğer kurumların açıklamalarının para politikasının etkisini zayıflatabileceği ve Türkiye’nin risk primini artırabileceği uyarısı yapıldı.

TEPAV, mevcut ekonomik koşullarda politika faizinde bir değişikliğe gerek olmadığını ve bu konuda daha tutarlı bir yaklaşımın güven inşasında etkili olacağını belirtti.