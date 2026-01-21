TEPAV'dan enflasyon uyarısı ve faiz için iki senaryo

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, Ocak 2026 Para Politikası Değerlendirme Notunu yayımladı. Değerlendirme notunda, Türkiye’de enflasyon görünümü, beklentiler ve makroekonomik riskler çerçevesinde para politikasına ilişkin temel değerlendirme ve öneriler paylaşıldı.

Raporda, Aralık 2025’te gerçekleşen yüzde 0,89 oranındaki aylık enflasyonun, G20 ülkeleri arasında Arjantin’in ardından en yüksek ikinci oran olduğuna dikkat çekildi. Bu çerçevede Türkiye’nin, 2025 yılını G20 içinde en yüksek enflasyona sahip ikinci ekonomi olarak tamamladığı vurgulandı.

Aylık enflasyonda sınırlı gerileme hedefle uyumlu değil

Temmuz-Ekim 2025 döneminde mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama yüzde 2,47 seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, Kasım-Aralık döneminde bu oranın yüzde 1,58’e gerilediği ifade edildi. Ancak söz konusu seviyenin yıllıklandırıldığında, 2026 sonu için hedeflenen enflasyonun üst sınırının üzerinde kaldığına işaret edildi.

Değerlendirme notunda, 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 16, piyasa beklentisinin yüzde 23,2, reel kesim beklentisinin ise yüzde 34,8 olduğu hatırlatıldı. Beklentiler arasındaki bu ayrışmanın, enflasyonla mücadelede kalıcılığı zorlaştırdığı ve fiyatlama davranışlarında atalet yarattığı vurgulandı.

Makroekonomik istikrar için risk primi belirleyici

Çalışma Grubu, son dönemde yaşanan gelişmelerin, makroekonomik istikrarın sağlanması ve yapısal temellerin güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Bir istikrar programının başarısı açısından risk priminin kalıcı biçimde düşürülmesinin kritik olduğu, iç ve dış belirsizliklerin bu süreci zorlaştırdığı ifade edildi.

Politika faizi için iki senaryo

Bu çerçevede TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu’nun politika önerileri iki temel senaryo altında değerlendirildi. Buna göre, 2026 sonu enflasyon hedefi değiştirilmeyerek yüzde 16 düzeyinde korunacaksa, politika faizinin sabit tutulması gerektiği belirtildi.

Ancak 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin, Merkez Bankası’nın son dönem uygulamalarının ima ettiği şekilde yüzde 20-25 aralığına güncellenmesi durumunda, politika faizinde 150 baz puanlık indirim yapılabileceği ifade edildi.

Kapsamlı program vurgusu

Notun sonuç bölümünde, enflasyonun kalıcı olarak düşürülebilmesi için para politikasının maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Hukukun üstünlüğünü güçlendiren, kurumların bağımsızlığını pekiştiren ve geniş kesimlerce sahiplenilecek kapsamlı bir kalkınma programının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.