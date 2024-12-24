TEPAV'dan 'faiz' raporu: 'Merkez' indirime temkinli yaklaşmalı

Merkez Bankası, mart ayından beri yüzde 50'da sabit tuttuğu politika faizi için 26 Aralık'ta bir kez daha karar verecek. Piyasalar indirimin gelip gelmeyeceği konusunda beklenti içinde. Faiz kararı, 2025 yılındaki indirim patikasının nasıl seyredeceği yönünde işaret vermesi nedeniyle

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Makroekonomi Çalışma Grubu, bugün Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayınladı.

Notta, Türkiye'de yüzde 2,24'lük kasım enflasyonunun G20 ülkelerine göre oldukça yüksek seviyede olduğu belirtildi. Kredi piyasasında uygulanan makro ihtiyati kısıtlamaların kredi faizlerinin enflasyonla mücadele için gerekli seviyelerin üzerinde kalmasına neden olduğu aktarılan notta, yüksek bütçe açığına da değinildi.

'Yavaşlama sinyalleri...'

Notta, "Kamunun belirlediği mal ve hizmet fiyatlarında yapılan tek seferlik yüksek artışlar, önemli üretim girdilerinin fiyatlarını etkileyerek dinamik bir maliyet yükselişi sürecine yol açarak enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor ve yüksek aylık enflasyon oranlarına neden oluyor" dendi.

TEPAV'ın çalışmasında uygulanan programın sadece para politikasına dayanması ve yapısal unsurlar içermemesinin ekonomik faaliyette yavaşlama sinyalleri verilmesine yol açarak programın sürdürülebilirliğini sorgulattığı kaydedildi.

'Beyan' uyarısı

"Merkez Bankasının açıklamaları dışında yapılan beyanlar, para politikasının etkisini azaltma ve risk primi üzerinde olumsuz etkiler yaratma riski taşıyor" denen notta, rekabetçi piyasalarda faaliyet göstermeyen şirketlerin kâr oranlarını belli seviyede tutmaya yönelik fiyatlama davranışlarının enflasyonda atalet yarattığın dile getirildi.

'Faiz indirimine temkinli yaklaşılmalı'

Notta, faiz kararına dair şu ifadelere yer verildi: "Kısıtlı bir faiz indiriminin enflasyonla mücadeleye zarar vermeyeceği öne sürülse de enflasyonun ana eğiliminde aşağıya doğru bir hareketin toplumun geniş kesimlerini ikna edecek şekilde netleşmesi gerekiyor. Ayrıca, Türk lirası cinsinden finansmana erişimi zorlaştıran düzenlemelerin etkileri, liranın reel değerlenmesi ve olası finansal istikrarsızlık unsurları dikkatle izlenmeli. Merkez Bankası'nın döviz rezerv seviyeleri göz önünde bulundurularak faiz indirimleri için temkinli yaklaşılmalı ve döviz alımları öteleyici sonuçlar doğurabilir. Merkez Bankası, ekonomik aktörlerle güçlü bir iletişim kurarak bekleyiş ve fiyatlama davranışlarını kontrol altına almalı. Bu bağlamda, Bankanın yıllık enflasyon hedeflerini hükümetle birlikte açıklaması önemli bir adım olabilir. Son olarak, ekonomide tam anlamıyla rasyonele dönüş sağlanması için yukarıda belirtilen adımların hızla uygulanması gerekiyor."