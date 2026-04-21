TEPAV’dan Merkez Bankası’na kritik uyarı: Faiz yüzde 40’a çıkarılmalı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), yayımladığı 27’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nda ekonomi yönetimine dikkat çeken mesajlar verdi. Kurum, mevcut ekonomik görünüm altında enflasyonun hem hedeflerin hem de Merkez Bankası tahminlerinin üzerinde gerçekleşeceğini öngördü.

Enflasyon beklentileri risk yaratıyor

Raporda, enflasyon beklentilerinin yeterince sabitlenemediği ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın sürdüğü belirtildi. Bu durumun enflasyonda kalıcılığa yol açtığı ifade edilirken, küresel gelişmeler ve yurt içi belirsizliklerin de ekonomik istikrar üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

Merkez Bankası’na şeffaflık çağrısı

TEPAV, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yasal sorumluluklarına dikkat çekerek, hedeflerden sapılması halinde nedenlerin ve alınacak önlemlerin kamuoyuyla açık şekilde paylaşılması gerektiğini hatırlattı.

Faiz artışı önerisi gündemde

Kurum, politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinden yüzde 40’a çıkarılmasını ve bu düzeyde korunmasını önerdi. Ayrıca para politikasında esnekliği korumak amacıyla faiz koridorunun üst bandının yüzde 43’e yükseltilmesi gerektiği ifade edildi.

Reform vurgusu öne çıktı

TEPAV, para politikasının tek başına yeterli olmayacağını belirterek maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmeyen bir programın kalıcı başarı sağlayamayacağını kaydetti. Güven veren ve geniş kesimlerce sahiplenilecek kapsamlı bir reform çerçevesine ihtiyaç olduğu vurgulandı.