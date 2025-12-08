TEPAV'dan Merkez'e faiz önerisi: 2 seçenek sunuldu

Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), bu yılın son faiz kararına ilişkin Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı.

Notta, mevcut enflasyon görünümü, beklentiler ve Merkez Bankasının uygulamaları birlikte ele alınarak para politikasında hedef–araç uyumunun netleştirilmesinin kritik önemde olduğu vurgulandı.

TEPAV, Türkiye’nin Ekim 2025 itibarıyla aylık yüzde 2,55’lik tüketici enflasyonu ile G20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını; yıllık enflasyonda ise Arjantin’i geride bırakarak OECD ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahip ülke konumunu sürdürdüğünü belirtti.

Enflasyon beklentilerine ve CDS'e dikkat çekildi

Notta, enflasyon beklentilerinin çıpalanamadığına özellikle dikkat çekilerek, 2026 yıl sonu için yüzde 16 olarak belirlenen resmi enflasyon hedefine karşın piyasa beklentisinin yüzde 23,2, reel sektörün Kasım 2026 için öngördüğü enflasyonun ise yüzde 35,7 düzeyinde oluşmasının, para politikasının güvenilirliğinin zayıfladığına işaret ettiği vurgulandı.

Değerlendirmede ayrıca, mart ayından bu yana yaşanan iç siyasi gelişmeler ile küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin belirsizlikleri daha da yoğunlaştırdığı belirtilirken bu koşullar altında risk priminin kalıcı biçimde düşürülememesi hâlinde makroekonomik istikrarın sağlamlaştırılmasının giderek zorlaşacağına dikkat çekildi.

İki öneri sunuldu

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, mevcut belirsizliğin giderilmesi için iki seçeneğe işaret etti. Buna göre, 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 16 düzeyinde korunması durumunda politika faizinin mevcut seviyesinde sabit tutulması gerektiği vurgulandı. Bu hedefle uyumsuz bir faiz indiriminin, para politikasının bütünlüğünü ve inandırıcılığını zedeleyeceği belirtildi.

Buna karşılık, 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 20–25 aralığına revize edilmesi halinde, 200 baz puanlık bir faiz indiriminin hedefle uyumlu ve rasyonel bir tercih olacağı ifade edildi.

Değerlendirme notunda, enflasyonla mücadelenin sürdürülebilirliği açısından para politikasının tek başına yeterli olmadığı da vurgulandı. Maliye politikasının dezenflasyon sürecini desteklemesi, bütçe açığını azaltmaya yönelik yapısal adımların atılması ve yönetilen-yönlendirilen fiyatların daha öngörülebilir hale getirilmesi gerektiği ifade edildi. Hukukun üstünlüğü, kurumsal bağımsızlık ve yapısal reformların ise makroekonomik istikrarın temel bileşenleri olduğu kaydedildi.