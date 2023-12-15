Tepe Kurumsal Çözümler’in 2024 hedefi 17 milyar TL ciro

Mehmet Hanefi GÜLEL

Bilkent Holding bünyesinde yer alan ve yüzde 100 Türk sermayesiyle kurularak birçok iş kolunda faaliyet gösteren Tepe Kurumsal Çözümler, işletmelere entegre tesis yönetimi çözümleri sunuyor.

İstihdamda ve hizmet verilen sektörler kapsamında yakaladıkları büyüme ivmesini 2023 yılında hayata geçirilen projelere aktardıklarını belirten Tepe Kurumsal Çözümler Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, 2024 yılına dair hedeflerini açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanında çözüm ortağı olarak hizmet veren bir şirket olduklarını kaydeden Güler, sektör lideri konumunu daha da güçlendirmek adına büyüme stratejilerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

2024 yılında 5 bin kişiye daha istihdam sağlayarak personel sayılarını 35 bine çıkarmayı ve cirolarını ise 17 milyar TL’ye ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Güler, “2024 yılında da müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürecek, sektördeki değişimlere ayak uyduracak ve rekabet avantajımızı koruyarak başarı grafiğimizi yükselteceğiz” dedi. Bu yıl proje sayılarının arttığını ve bunun da istihdam oranlarına yansıdığını belirten Güler, şu anda 30 bin kişiye istihdam sağladıklarını aktardı.

Çalışan sayısına bakıldığında Türkiye’nin 500 şirketi arasında 10’uncu sırada yer aldıklarını dile getiren Güler, “Kadın çalışan sayısı oranımız ortalama yüzde 38. Hizmet ve catering sektöründe kadın çalışan sayısı, güvenliğe oranla daha çok fazla. Tepe Savunma, Tepe Servis ve BCC Catering hem istihdamda hem de ciro açısından şirketimizin büyümesine fazlasıyla katkı sağlıyor. 2024’te bu yıl olduğu gibi mevcut büyüme ivmemiz devam edecek.

Böylece yeni projelerimizle istihdam artışımızı paralel olarak yukarılara taşıyacağız. 2023 yılını, geçen yıla oranla ciromuzun iki katına çıkararak 10 milyar TL kapatıyoruz. Yıl içinde hayata geçirdiğimiz projeler, müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya yönelik olarak attığımız önemli adımlar, yeni pazarlara açılma ve mevcut müşteri portföyümüzü genişletme stratejilerimiz ciromuzun yükselişinde önemli bir rol oynadı" dedi.

“Sürdürülebilir bir büyüme için yerli sermaye artmalı”

Sektörde yabancı sermayeli şirketlerin oranının yaklaşık %22 olduğunu vurgu yapan Güler, hizmet verdikleri güvenlik, catering, tesis yönetimi ve kurumsal temizlik gibi alanlarda yerli sermayenin daha etkin bir rol oynamasını hedeflediklerini belirtti. Yabancı menşeili firmaların sektörde etkin bir şekilde yer aldığını ifade eden Güler, ‘’Yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket olarak bu konuya büyük önem veriyoruz.

Yerli sermayenin artışı hem sektör hem de ülke ekonomisi açısından kritik bir rol oynuyor. Bu sayede istihdama olumlu katkılarda bulunabileceğimize inanıyoruz. Yerli iş gücünü destekleyerek sektörümüzün gelişime katkıda bulunabiliriz. Yerli sermayenin güçlenmesi, aynı zamanda sektör dinamiklerini dengeli bir şekilde düzenleyerek rekabeti de olumlu yönde etkileyecektir. Sürdürülebilir büyüme için bu hedefe odaklandık” diye konuştu.