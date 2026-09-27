Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Özel'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.