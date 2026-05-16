Tera Yatırım Bankası (TRBNK) varlıklarını yüzde 64 artırdı

Tera Yatırım Bankası A.Ş. (TRBNK), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde yayımlanan 31 Mart 2026 tarihli bilançosuna göre toplam varlıklarını 2025 yıl sonuna kıyasla yüzde 64,3 oranında artırarak 44 milyar 778 milyon 518 bin TL seviyesine yükseltti. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören kurum, bu dönemde özkaynaklarında ve finansal varlık kalemlerinde de artış kaydetti.

TRBNK finansal varlık kalemlerinde yüksek artış kaydetti

Kurumun net finansal varlıkları 31 Aralık 2025 tarihindeki 4 milyar 826 milyon 157 bin TL seviyesinden, 31 Mart 2026 itibarıyla 20 milyar 34 milyon 555 bin TL seviyesine yükseldi. Bu kalemin alt kırılımlarında yer alan nakit ve nakit benzerleri 6 milyar 307 milyon 36 bin TL olarak gerçekleşirken, gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar 11 milyar 470 milyon 893 bin TL oldu. Aynı dönemde TRBNK tarafından müşterilere açılan krediler ise 17 milyar 571 milyon 853 bin TL'den 18 milyar 889 milyon 812 bin TL seviyesine ulaştı.

TRBNK özkaynak toplamını üç aylık dönemde 7 milyar 676 milyon 770 bin TL seviyesinden 11 milyar 367 milyon 735 bin TL'ye ulaştırdı. Bilançonun kâr veya zarar kalemi ise bir önceki yıl sonundaki 4 milyar 171 milyon 437 bin TL düzeyinden 3 milyar 706 milyon 984 bin TL seviyesine geriledi.