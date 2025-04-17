Termal kasabada 700 bin gecelemeye ulaştık
Bolu’da açılan Narven Termal Kasaba’nın yoğun ilgi gördüğünü açıklayan Narven A.Ş Genel Müdürü Serdar Yıldız, yıllık 700 bin gecelemeye ulaştıklarını açıkladı. Yıldız, 2024'te açılan Narven Wellness Thermal Hotel ile de sağlık turizminde Kuzey Avrupa’dan da turist çekmeye hedeflediklerini bildirdi.
Hamide HANGÜL / BOLU
Narven A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serdar Yıldız, Bolu’da hayata geçen Narven Termal Kasabada yıllık 700 bin gecelemeye ulaştıklarını açıkladı. Yıldız, “Hisseli gayrimenkul ile birlikte baktığımızda bizim gecelik 3 bin civarında konaklamamız var. Yıllık 700 binin üzerinde geceleme üretiyoruz bu tesiste, 2 binin altına düşmez. Kendi başına Bolu’nun yatak kapasitesinin üzerinde” diye konuştu.
“Bolu’da yatırım eksiği var”
Bolu’da ağırlıklı kış turistinin olduğunu ve iç pazardan yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Serdar Yıldız, özellikle Narven Termal Kasaba bünyesinde hayata geçen Narven Wellness Thermal Hotel ile sağlık turizmi ve termalle ağırlıklı Ortadoğu ve Kuzey Avrupa’dan yabancı turist de çekmek istediklerini söyledi. Yıldız, “Ortadoğu’dan turist alıyoruz. Biz wellness ile birlikte Kuzey ülkelerinden de pay almayı hedefliyoruz. İsveç, Finlandiya, Norveç gibi ülkelerden. Bu anlamda sigortalar da önemli” dedi. Bolu’nun potansiyelini çok iyi değerlendirmek gerektiğini, sadece sağlık turizmi değil, tarihi ve kültürel değerlerinin de bir destinasyon olarak ön plana çıkartılması gerektiğine işaret eden Yıldız, bunun için de yeni yatırımların gelmesi ve yurt dışı talebi de rahatça karşılayacak yatak kapasitesine ulaşılması gerektiğine işaret ederek, “Bolu’da yatırım eksiği var” dedi.
“Kazdağları’na otel yatırımı planlıyoruz”
Narven olarak yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Serdar Yıldız, sağlık turizminde bundan sonraki yeni otel yatırımını Kazdağları’nda planladıklarını dile getirerek, “Narven’in mevcut tesisiyle birlikte toplam yatırımlarımız muhtemelen 300 milyon doları geçecek. Çünkü Kazdağları iklim açısından önemli. Türkiye’de şu anda temiz havada bir numara. Bolu ise ikinci sırada geliyor. Orası da aynı şekilde termal olacak aynı şekilde. Tüm bu yatırımlar yüksek fiyatlama, uzun konaklamam süresi sağlayacak. Sağlık turizmi, wellness bizim için o nedenle çok önemli. Konaklama süresini uzatan argümanlar bunlar. Bu iş doğru yapılırsa çok ciddi bir fırsat var” ifadelerini kullandı.
“Gecelik fiyat 500 dolar seviyesinde”
Wellnessin şu anda büyüyen bir destinasyon olduğuna işaret eden Serdar Yıldız, dünyada kişisel bakım, güzellikte en çok gelir üretiminde 4’üncü sırada geldiğini belirterek, “Bu alan öne geçecek. Şu anda wellnessın ortalama konaklama geceleme fiyatları 450-500 eurolar seviyesinde. Türkiye’de. Ancak Bolu’ya geldiğinizde ne yazık ki 200 euroları bile bulamıyor. O nedenle Bolu’daki yatırım bizim için stratejik bir adım. Gecelik 200-500 euro Yılarasına oturduğunuzda wellness için görece makul bir fiyattan pazara girip, hem konaklama süresi hem de fiyatları yukarı çıkartmış oluyorsunuz. Bu da destinasyon açısından önemli bir adım” değerlendirmesinde bulundu.
“Türkiye’nin Davos’u Bolu olur”
Dünyada ise fiyatların bölgesine göre değiştiğini söyleyen Narven A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serdar Yıldız, bugün Seyşeller’de de İsviçre’de de wellness olduğunu dikkati çekerek, fiyatların 1500 eurolar seviyesinden başladığına vurgu yaptı. Bolu’nun hem hava kalitesi hem de gerçekleştirdikleri wellness yatırımıyla, bir destinasyon olarak konaklama süresini 10-15 güne çıkarmak istediklerini dile getiren Yıldız, “Türkiye’de Davos olursa, orası Bolu olur” ifadelerini kullandı. Yıldız, Körfez bölgesinden turist çekmek için 6 günlük program hazırladıklarını da sözlerine ekledi.