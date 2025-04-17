Termal kasabada 700 bin gecelemeye ulaştık

Hamide HANGÜL / BOLU

Narven A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Ge­nel Müdürü Serdar Yıldız, Bolu’da hayata geçen Narven Termal Kasabada yıl­lık 700 bin gecelemeye ulaş­tıklarını açıkladı. Yıldız, “His­seli gayrimenkul ile birlikte baktığımızda bizim gecelik 3 bin civarında konaklamamız var. Yıllık 700 binin üzerinde geceleme üretiyoruz bu tesis­te, 2 binin altına düşmez. Ken­di başına Bolu’nun yatak ka­pasitesinin üzerinde” diye ko­nuştu.

“Bolu’da yatırım eksiği var”

Bolu’da ağırlıklı kış turisti­nin olduğunu ve iç pazardan yoğun ilgi gördüğünü söyle­yen Serdar Yıldız, özellikle Narven Termal Kasaba bün­yesinde hayata geçen Nar­ven Wellness Thermal Hotel ile sağlık turizmi ve termalle ağırlıklı Ortadoğu ve Kuzey Avrupa’dan yabancı turist de çekmek istediklerini söyle­di. Yıldız, “Ortadoğu’dan tu­rist alıyoruz. Biz wellness ile birlikte Kuzey ülkelerinden de pay almayı hedefliyoruz. İsveç, Finlandiya, Norveç gi­bi ülkelerden. Bu anlamda si­gortalar da önemli” dedi. Bo­lu’nun potansiyelini çok iyi değerlendirmek gerektiğini, sadece sağlık turizmi değil, ta­rihi ve kültürel değerlerinin de bir destinasyon olarak ön plana çıkartılması gerektiğine işaret eden Yıldız, bunun için de yeni yatırımların gelmesi ve yurt dışı talebi de rahatça karşılayacak yatak kapasitesi­ne ulaşılması gerektiğine işa­ret ederek, “Bolu’da yatırım eksiği var” dedi.

“Kazdağları’na otel yatırımı planlıyoruz”

Narven olarak yatırımla­ra devam edeceklerini vur­gulayan Serdar Yıldız, sağlık turizminde bundan sonraki yeni otel yatırımını Kazdağ­ları’nda planladıklarını dile getirerek, “Narven’in mevcut tesisiyle birlikte toplam yatı­rımlarımız muhtemelen 300 milyon doları geçecek. Çün­kü Kazdağları iklim açısından önemli. Türkiye’de şu anda te­miz havada bir numara. Bolu ise ikinci sırada geliyor. Orası da aynı şekilde termal olacak aynı şekilde. Tüm bu yatırım­lar yüksek fiyatlama, uzun ko­naklamam süresi sağlayacak. Sağlık turizmi, wellness bizim için o nedenle çok önemli. Ko­naklama süresini uzatan ar­gümanlar bunlar. Bu iş doğru yapılırsa çok ciddi bir fırsat var” ifadelerini kullandı.

“Gecelik fiyat 500 dolar seviyesinde”

Wellnessin şu anda büyü­yen bir destinasyon olduğu­na işaret eden Serdar Yıldız, dünyada kişisel bakım, güzel­likte en çok gelir üretiminde 4’üncü sırada geldiğini belir­terek, “Bu alan öne geçecek. Şu anda wellnessın ortalama konaklama geceleme fiyatla­rı 450-500 eurolar seviyesin­de. Türkiye’de. Ancak Bolu’ya geldiğinizde ne yazık ki 200 euroları bile bulamıyor. O ne­denle Bolu’daki yatırım bizim için stratejik bir adım. Gecelik 200-500 euro Yılarasına otur­duğunuzda wellness için gö­rece makul bir fiyattan pazara girip, hem konaklama süresi hem de fiyatları yukarı çıkart­mış oluyorsunuz. Bu da desti­nasyon açısından önemli bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’nin Davos’u Bolu olur”

Dünyada ise fiyatların bölgesine göre değiştiğini söyleyen Narven A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serdar Yıldız, bugün Seyşeller’de de İsviçre’de de wellness olduğunu dikkati çekerek, fiyatların 1500 eurolar seviyesinden başladığına vurgu yaptı. Bolu’nun hem hava kalitesi hem de gerçekleştirdikleri wellness yatırımıyla, bir destinasyon olarak konaklama süresini 10-15 güne çıkarmak istediklerini dile getiren Yıldız, “Türkiye’de Davos olursa, orası Bolu olur” ifadelerini kullandı. Yıldız, Körfez bölgesinden turist çekmek için 6 günlük program hazırladıklarını da sözlerine ekledi.